Calciomercato Bologna, valutazioni in corso per quanto riguarda gennaio. Quel giocatore potrebbe lasciare - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, valutazioni in corso per questi giocatori in vista del mercato di gennaio

Il Calciomercato Bologna entra nel cuore dell’inverno, ma a Casteldebole la linea guida resta chiara: equilibrio prima di tutto. Nessuna rivoluzione, nessuna corsa affrettata alle trattative, bensì un’attenta valutazione di ciò che il campo saprà dire nelle prossime settimane. Gennaio, per il club rossoblù, non è soltanto il mese delle opportunità, ma soprattutto quello dei giudizi definitivi.

In questo contesto, il Calciomercato Bologna diventa inevitabilmente legato alle risposte di alcuni singoli. Benjamin Dominguez e Nicolò Casale sono tra i principali osservati speciali: entrambi vivono una fase delicata, sospesi tra il desiderio di ritagliarsi un ruolo stabile e le voci che li vorrebbero protagonisti di movimenti in uscita. Per loro, ogni minuto in campo può fare la differenza.

Attenzione anche alla situazione di Giovanni Fabbian, altro nome caldo del Calciomercato Bologna. Il centrocampista classe 2003 continua ad attirare l’interesse di diversi club, ma la società ha finora respinto ogni tentativo di avvicinamento. Il gol segnato contro il Sassuolo, nell’ultima partita del 2025 al Dall’Ara, ha rafforzato la sua candidatura come pedina centrale per la seconda parte di stagione. Nonostante ciò, le riflessioni restano aperte e le decisioni definitive arriveranno solo dopo ulteriori valutazioni.

La sfida di San Siro contro l’Inter rappresenta uno spartiacque importante, anche per chi partirà dalla panchina. Dominguez, in particolare, è chiamato a ritrovare continuità e incisività. In difesa, invece, l’eventuale arrivo di Juan Pablo Freytes potrebbe ridisegnare le gerarchie, incidendo direttamente sul futuro di Casale.

Per ora il Calciomercato Bologna resta in fase di osservazione. Le strategie sono pronte, ma prima servono risposte concrete. Perché, come spesso accade, nel mercato e nel calcio alla fine parlano solo i fatti.