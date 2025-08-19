Calciomercato Bologna, Zortea molto vicino a firmare con i rossoblu. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Zortea sempre più vicino, battuta la concorrenza di Fiorentina e Crystal Palace

Il Calciomercato Bologna entra nel vivo con un colpo in dirittura d’arrivo: Nadir Zortea è pronto a vestire la maglia rossoblù. La notizia, rivelata in anteprima dall’esperto Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo X, ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei tifosi felsinei. Il terzino, attualmente al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta, si appresta a intraprendere una nuova avventura in una squadra che guarda all’Europa con sempre maggior convinzione.

La trattativa si è intensificata nelle ultime ore, con il Calciomercato del Bologna che ha fatto un deciso passo in avanti, superando la concorrenza di diversi club italiani e stranieri. Tra questi spiccavano Fiorentina e Crystal Palace, entrambe interessate al profilo del giovane esterno, ma a quanto pare incapaci di pareggiare l’offerta tecnica e progettuale del club emiliano.

Zortea: un rinforzo strategico per il Bologna

All’interno delle strategie del Calciomercato Bologna, l’arrivo di Zortea risponde a precise esigenze tecniche. Il giocatore classe ’99 si distingue per la sua grande capacità di spinta sulla fascia, l’ottima precisione nei cross e una spiccata duttilità tattica che lo rende impiegabile in diversi ruoli sul versante destro del campo. Doti che non sono passate inosservate neanche al tecnico rossoblù, desideroso di inserire in rosa un profilo giovane ma già pronto per la Serie A.

Nonostante le lusinghe di club come la Fiorentina, che lo aveva individuato come rinforzo ideale per la corsia destra, e del Crystal Palace, che lo vedeva come un potenziale talento per la Premier League, il giocatore ha scelto Bologna. A convincerlo, oltre alla proposta economica, è stato soprattutto il progetto sportivo ambizioso.

Calciomercato Bologna: segnale di crescita e ambizione

Con l’innesto di Zortea, il Calciomercato Bologna conferma una strategia chiara: costruire una rosa giovane, dinamica e pronta a competere su più fronti. L’operazione rappresenta un altro tassello nella costruzione di una squadra sempre più competitiva, che punta a consolidarsi nella parte alta della classifica.

Il colpo Zortea non è solo un acquisto funzionale, ma anche un segnale rivolto alla concorrenza: il Bologna c’è, e sul mercato si muove con decisione e competenza.