Calciomercato Bologna, occhi puntati su Zortea. Ecco quanto richiede il Cagliari - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: occhi puntati su Zortea, ma il Cagliari alza il prezzo. Ecco le novità

Il Calciomercato Bologna continua a muoversi con grande attenzione, alla ricerca di profili utili per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza felsinea c’è quello di Nadir Zortea, esterno difensivo di proprietà del Cagliari. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club emiliano avrebbe avviato i primi sondaggi per il classe 1999, ritenuto un elemento ideale per completare il reparto arretrato a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano.

Tuttavia, le prime reazioni dalla Sardegna non lasciano molto spazio alle trattative al ribasso. Il Cagliari, infatti, ha fissato una valutazione piuttosto alta per il cartellino di Zortea, stimata tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Una cifra che riflette sia le prestazioni offerte nella scorsa stagione che le potenzialità di crescita del giocatore. Lo stesso Zortea, in una recente intervista, ha dichiarato di sentirsi pronto per affrontare un “salto di qualità”, alimentando le voci di un possibile trasferimento verso una piazza più ambiziosa.

Zortea nel mirino anche della Fiorentina: concorrenza in aumento

Il Calciomercato Bologna deve però fare i conti con la concorrenza. Su Zortea, infatti, ci sarebbe anche l’interesse concreto della Fiorentina, che sta cercando rinforzi in grado di garantire dinamismo e profondità sulle fasce. La presenza di più pretendenti potrebbe innescare una piccola asta per il terzino ex Atalanta, complicando le strategie del Bologna che, pur avendo manifestato il proprio interesse, dovrà valutare con attenzione costi e tempistiche.

La dirigenza rossoblù, forte del progetto europeo e della credibilità costruita negli ultimi anni, resta vigile e pronta ad affondare il colpo nel momento giusto. Zortea rappresenta infatti il profilo ideale per una squadra come il Bologna, che punta su giovani pronti ad affermarsi in contesti competitivi, ma anche in grado di garantire un buon margine di valorizzazione.

Calciomercato Bologna: strategia in evoluzione

Il futuro di Zortea potrebbe dipendere dalle prossime settimane. Se il Calciomercato Bologna riuscirà a trovare la formula giusta – magari con l’inserimento di contropartite o prestiti – l’operazione potrebbe entrare nel vivo. Per ora, l’interesse è concreto, ma la trattativa è tutta da costruire.