Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Cagliari: Albaraccin si avvicina ai rossoblù. A che punto è la trattativa e cosa manca per la chiusura definitiva. Ultimissime

Published

2 ore ago

on

By

albaraccin

Calciomercato Cagliari: Albaraccin verso i rossoblù. Cosa manca per la chiusura definitiva, svelati tutti i dettagli della trattativa

Il fil rouge che lega la Sardegna a Montevideo si tinge di un nuovo, vibrante capitolo. La storia d’amore tra il Cagliari e i talenti uruguaiani – una tradizione gloriosa passata per i piedi di Francescoli, O’Neill e Nandez – è pronta ad accogliere il prossimo protagonista. La società rossoblù è a un passo dalla definizione dell’acquisto di Agustín Albarracín. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso il suo profilo ufficiale su X, l’affare è entrato nella sua fase conclusiva: la distanza tra il club sardo e il Boston River si è drasticamente ridotta nelle ultime ore, trasformando una suggestione in una trattativa in dirittura d’arrivo.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Blitz decisivo: anticipata la concorrenza europea

Il presidente Tommaso Giulini ha deciso di rompere gli indugi per evitare pericolose aste estive. Albarracín, fantasista classe 2005, è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Mancino, tecnico e dotato di quella “garra” agonistica tipica della scuola charrúa, il ragazzo possiede un dettaglio non trascurabile in ottica liste: il passaporto italiano. Il blitz del Cagliari serve proprio a bruciare sul tempo diverse squadre europee che avevano messo gli occhi sul trequartista, garantendosi un rinforzo di qualità e prospettiva a cifre ancora contenute.

Corsa contro il tempo: Pisacane lo aspetta

Il fattore tempo è ora la chiave di volta. Sempre secondo le indiscrezioni di Di Marzio, l’obiettivo del Cagliari è formalizzare il trasferimento e lo scambio dei documenti entro le prossime 24 o 48 ore. Non c’è intenzione di aspettare giugno: la volontà è portare subito il giocatore in Italia. Albarracín sarà messo immediatamente a disposizione di Fabio Pisacane. L’allenatore dei rossoblù avrà il compito di gestire l’inserimento graduale del giovane nel calcio italiano. L’idea è quella di farlo ambientare velocemente per permettergli, magari, di diventare un’arma tattica a sorpresa già nel finale di questa stagione, regalando imprevedibilità alla manovra offensiva sarda.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero2 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto3 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...
Change privacy settings
×