Calciomercato Cagliari: Albaraccin si avvicina ai rossoblù. A che punto è la trattativa e cosa manca per la chiusura definitiva. Ultimissime

Calciomercato Cagliari: Albaraccin verso i rossoblù. Cosa manca per la chiusura definitiva, svelati tutti i dettagli della trattativa

Il fil rouge che lega la Sardegna a Montevideo si tinge di un nuovo, vibrante capitolo. La storia d’amore tra il Cagliari e i talenti uruguaiani – una tradizione gloriosa passata per i piedi di Francescoli, O’Neill e Nandez – è pronta ad accogliere il prossimo protagonista. La società rossoblù è a un passo dalla definizione dell’acquisto di Agustín Albarracín. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso il suo profilo ufficiale su X, l’affare è entrato nella sua fase conclusiva: la distanza tra il club sardo e il Boston River si è drasticamente ridotta nelle ultime ore, trasformando una suggestione in una trattativa in dirittura d’arrivo.

Blitz decisivo: anticipata la concorrenza europea

Il presidente Tommaso Giulini ha deciso di rompere gli indugi per evitare pericolose aste estive. Albarracín, fantasista classe 2005, è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Mancino, tecnico e dotato di quella “garra” agonistica tipica della scuola charrúa, il ragazzo possiede un dettaglio non trascurabile in ottica liste: il passaporto italiano. Il blitz del Cagliari serve proprio a bruciare sul tempo diverse squadre europee che avevano messo gli occhi sul trequartista, garantendosi un rinforzo di qualità e prospettiva a cifre ancora contenute.

Corsa contro il tempo: Pisacane lo aspetta

Il fattore tempo è ora la chiave di volta. Sempre secondo le indiscrezioni di Di Marzio, l’obiettivo del Cagliari è formalizzare il trasferimento e lo scambio dei documenti entro le prossime 24 o 48 ore. Non c’è intenzione di aspettare giugno: la volontà è portare subito il giocatore in Italia. Albarracín sarà messo immediatamente a disposizione di Fabio Pisacane. L’allenatore dei rossoblù avrà il compito di gestire l’inserimento graduale del giovane nel calcio italiano. L’idea è quella di farlo ambientare velocemente per permettergli, magari, di diventare un’arma tattica a sorpresa già nel finale di questa stagione, regalando imprevedibilità alla manovra offensiva sarda.