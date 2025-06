Calciomercato Cagliari, arriva il riscatto definitivo di Caprile (aspettando nuove offerte). Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari: ufficiale l’acquisto di Elia Caprile dal Napoli. Arriva il comunicato nei confronti del portiere rossoblu

Il Calciomercato Cagliari si muove con decisione e lungimiranza. Il club rossoblù ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Elia Caprile, giovane portiere classe 2001, riscattato dal Napoli per una cifra vicina agli otto milioni di euro. L’operazione rappresenta uno degli investimenti più significativi della sessione estiva per la società sarda, che punta su un profilo giovane e di prospettiva per costruire una base solida in vista del futuro.

A confermare il trasferimento è stato lo stesso Napoli con un comunicato ufficiale, nel quale si legge che il Cagliari Calcio ha esercitato il diritto di opzione per acquisire le prestazioni del portiere. Caprile ha firmato un contratto fino al 2029, a testimonianza della grande fiducia che il club ripone in lui e della volontà di inserirlo stabilmente nel progetto tecnico dei prossimi anni.

Questa mossa dimostra come il Calciomercato Cagliari non sia orientato solo all’immediato, ma anche alla costruzione di un gruppo competitivo e duraturo. Con i suoi 23 anni, Caprile ha già maturato una buona esperienza soprattutto in Serie A, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per un club che vuole crescere gradualmente e con ambizione.

Dal punto di vista economico, l’investimento conferma l’intenzione del Cagliari di assicurarsi elementi chiave per ogni reparto. Il ruolo del portiere è tra i più delicati e determinanti in una squadra, e con Caprile i sardi si garantiscono stabilità tra i pali per molte stagioni.

Per i tifosi rossoblù, si tratta di un colpo che ispira entusiasmo e fiducia. L’ufficialità di questo acquisto rappresenta un chiaro segnale: il Calciomercato Cagliari è attivo, determinato e orientato al futuro. Ora l’attesa è tutta per vedere Caprile in azione con la maglia del Cagliari, pronto a diventare uno dei protagonisti della prossima stagione di Serie A.