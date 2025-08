Calciomercato Cagliari, Cancellieri nuovo obiettivo per l'attacco rossoblu. L'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari: nuovo interesse per Matteo Cancellieri della Lazio

Il Calciomercato Cagliari si infiamma con un interesse concreto per Matteo Cancellieri, giovane attaccante classe 2002 attualmente in forza alla Lazio. Secondo le ultime indiscrezioni, il Direttore Sportivo rossoblù Guido Angelozzi ha manifestato un forte interesse per il talento biancoceleste, confermando la volontà del club sardo di puntare su giocatori giovani e di prospettiva per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Lazio pronta a sfoltire la rosa: Cancellieri tra gli esuberi

Il Cagliari potrebbe beneficiare di una strategia ben precisa della Lazio nel Calciomercato estivo. Come riportato da Il Messaggero, la società capitolina è intenzionata a ridurre il numero di giocatori presenti in rosa e a liberarsi di alcuni esuberi per alleggerire il monte ingaggi e reperire risorse economiche. Matteo Cancellieri rientra proprio in questa categoria, nonostante il suo evidente talento e le qualità che ha dimostrato nelle ultime stagioni. La dirigenza biancoceleste valuta la cessione di Cancellieri come un’opportunità per fare cassa e al tempo stesso dare al giocatore la possibilità di crescere in un ambiente dove possa trovare maggiore continuità e spazio.

La concorrenza sul mercato: Pisa osserva, ma il Cagliari è favorito

L’interesse per Cancellieri non è esclusiva del Cagliari. Anche il Pisa ha messo gli occhi sul giovane esterno della Lazio, monitorando con attenzione la situazione e valutando possibili sviluppi. Tuttavia, il club isolano sembra essere in pole position grazie alla sua capacità di offrire un progetto serio e competitivo, oltre che l’opportunità di disputare campionati di alto livello. Il Cagliari, infatti, punta a costruire una squadra giovane e ambiziosa, capace di tornare rapidamente in Serie A e consolidarsi, e per questo Angelozzi vuole sfruttare al meglio questa chance per portare Cancellieri in Sardegna.

Il progetto Cagliari punta sui giovani talenti

Con l’arrivo di Cancellieri, il Calciomercato Cagliari confermerebbe l’intenzione di puntare su giovani promesse con margini di crescita importanti. Il club, guidato dal DS Angelozzi, vuole costruire una squadra solida e competitiva, capace di crescere nel tempo e valorizzare i talenti in rosa. L’obiettivo è quello di rafforzare il reparto offensivo con giocatori dinamici e versatili, in grado di dare nuova linfa alla squadra.

In conclusione, il Cagliari segue con attenzione la situazione di Matteo Cancellieri, pronto a giocarsi la carta del giovane talento per migliorare la rosa e affrontare al meglio la prossima stagione.