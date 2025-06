Calciomercato Cagliari, occhi puntati su Cancellieri. Quanto chiede la Lazio per l'attaccante? - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari: occhi su Cancellieri, sfida aperta con Genoa e Torino. Le ultime novità

Il nome di Matteo Cancellieri è sempre più caldo nel panorama del mercato estivo, e tra le squadre interessate spicca anche il calciomercato Cagliari, che si sta muovendo con decisione per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il club sardo, infatti, è tra le società che stanno monitorando con maggiore attenzione l’attaccante di proprietà della Lazio, reduce da esperienze convincenti in Serie B con le maglie di Empoli e Parma.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il giocatore ha attirato l’interesse di diverse squadre italiane, tra cui Genoa, Torino e, appunto, il calciomercato Cagliari, che sembra essere una delle destinazioni più concrete in questo momento. Il calciomercato Cagliari è alla ricerca di profili giovani ma già pronti per il salto di qualità, e Cancellieri risponde perfettamente a queste caratteristiche.

Classe 2002, l’attaccante romano è cresciuto nel settore giovanile della Roma prima di passare alla Lazio, con cui ha esordito in Serie A. La sua crescita nelle ultime stagioni è stata costante, e ora è pronto a rimettersi in gioco nel massimo campionato con un ruolo da protagonista. Il club biancoceleste, consapevole dell’interesse crescente attorno al giocatore, ha fissato una valutazione tra i 10 e i 15 milioni di euro, cifra che rispecchia il potenziale tecnico e atletico dell’attaccante.

Il Cagliari, impegnato in un’operazione di rinnovamento della rosa dopo il cambio in panchina e l’obiettivo salvezza riconquistato con fatica, vede in Cancellieri un innesto ideale per garantire profondità e imprevedibilità al reparto avanzato. La società rossoblù, guidata da un direttore sportivo attento come Nereo Bonato, potrebbe presto presentare un’offerta ufficiale per superare la concorrenza di Genoa e Torino.

Il calciomercato Cagliari, dunque, è pronto a entrare nel vivo: l’interesse per Cancellieri conferma la volontà del club di investire su profili giovani, italiani e con margini di crescita importanti. Ora si attende la mossa decisiva: una proposta concreta che possa convincere la Lazio e permettere a Cancellieri di rilanciarsi in Serie A, magari con la maglia rossoblù.