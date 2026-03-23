Calciomercato Cagliari, due big inglesi vogliono Caprile! Ma l’agente frena, rivelazione che non lascia dubbi sul futuro del portiere

Calciomercato Cagliari, Elia Caprile ha attirato l’interesse di due big inglesi. Annuncio dell’agente sul suo futuro

Il nome di Elia Caprile continua a infiammare le cronache di calciomercato. Il talentuoso portiere del Cagliari, protagonista assoluto di una stagione ricca di prestazioni eccellenti tra i pali, sta inevitabilmente attirando l’attenzione di alcuni dei più importanti top club inglesi. Le sue parate non sono passate inosservate oltremanica, aprendo scenari affascinanti per il suo futuro professionale.

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Una stagione da leader e la chiamata in Nazionale Azzurra

Nel corso di questo campionato, l’estremo difensore si è imposto con grande autorità tra i migliori portieri della Serie A. La sua straordinaria costanza di rendimento gli è valsa un traguardo di altissimo profilo: la meritata convocazione nella Nazionale italiana in vista dei delicatissimi playoff Mondiali. Questo rappresenta un segno tangibile della sua impressionante crescita tecnica e mentale.

Sono state svariate le prodezze compiute in questa annata sportiva; i pochissimi errori commessi non cancellano minimamente le innumerevoli occasioni in cui l’ex estremo difensore di Bari e Napoli ha blindato la porta e salvato il risultato con parate quasi impossibili.

L’interesse concreto di Aston Villa e Tottenham

Le sirene del mercato britannico suonano sempre più forti. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, infatti, sia l’Aston Villa che il Tottenham Hotspur continuano a tenere d’occhio l’estremo difensore rossoblù. Gli emissari delle due società di Premier League stanno monitorando da vicino la sua rapida evoluzione, fiutando il colpo per rinforzare i rispettivi reparti arretrati.

Le parole dell’agente: focus totale sugli obiettivi del Cagliari

Nonostante l’interesse crescente da parte delle big d’Europa, il procuratore del giocatore, Graziano Battistini, ha voluto gettare acqua sul fuoco, invitando l’ambiente a mantenere i piedi per terra. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Stile TV, l’agente ha tracciato la rotta, dichiarando: “Mi concentrerei solo sul presente perché in questo momento Elia deve continuare a fare il suo campionato, così che il Cagliari raggiunga i propri obiettivi. Poi è vero, il ragazzo è monitorato da club di livello più alto, ma essere monitorati è un conto, discutere e chiuderla è un altro”.

L’obiettivo primario del giovane portiere appare chiarissimo: blindare la porta del Cagliari per centrare i traguardi prefissati dalla società sarda e, solo successivamente, valutare le eventuali opportunità future che il mercato saprà offrirgli.