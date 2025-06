Calciomercato Cagliari, una big punta Caprile! Il portiere potrebbe già partire per sostituire questo giocatore

Il Cagliari guarda già alla prossima stagione, tra obiettivi in Serie A e Coppa Italia, e punta a consolidare la rosa partendo dai riscatti. Tra i nomi prioritari spicca quello di Elia Caprile, portiere classe 2001, protagonista di una stagione in crescita che ha convinto il club rossoblù a puntare su di lui.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Cagliari sarebbe pronto a esercitare il diritto di riscatto con il Napoli, proprietario del cartellino, versando 8,5 milioni di euro per assicurarsi definitivamente le prestazioni dell’estremo difensore. Tuttavia, il futuro di Caprile non è ancora scritto: una cessione non è esclusa nel caso in cui arrivassero offerte importanti.

Tra i club interessati c’è soprattutto la Juventus, che segue da vicino la situazione. Il possibile addio di Mattia Perin in estate spinge i bianconeri a cercare un nuovo portiere da affiancare al neoacquisto Michele Di Gregorio. L’attuale tecnico bianconero Igor Tudor avrebbe espresso la volontà di avere un secondo portiere di qualità, e Caprile rappresenta un profilo giovane, affidabile e con ampi margini di crescita.

A confermare l’interesse della Juve è stato anche il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, sottolineando come i bianconeri non siano semplici spettatori ma parte attiva nella corsa al portiere.

Il Cagliari, nonostante l’intenzione di riscattare Caprile, dovrà fare i conti con l’interesse crescente della Juventus, che potrebbe presto presentare un’offerta concreta. Le prossime settimane saranno decisive: il portiere vestirà ancora la maglia rossoblù o sarà protagonista di un trasferimento di alto profilo?

Con il calciomercato estivo 2025 alle porte, la situazione di Elia Caprile si candida a diventare uno dei dossier più caldi per il futuro del ruolo tra i pali in Serie A.