Calciomercato Cagliari, Caprile osservato da due diverse big! La situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari, occhi su Caprile: Inter e Milan seguono il giovane portiere

Il calciomercato Cagliari potrebbe presto animarsi attorno al nome di Elia Caprile, giovane portiere classe 2001 che sta attirando l’attenzione dei top club italiani. Le sue prestazioni con la maglia rossoblù nelle prime giornate di Serie A hanno acceso i riflettori sul suo talento, tanto da finire nei taccuini di società come Inter e Milan, alla costante ricerca di profili affidabili e futuribili per la porta.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, esperto di mercato, non esistono ancora trattative ufficiali, ma l’Inter di Cristian Chivu avrebbe già inserito Caprile tra gli obiettivi per le prossime stagioni. Un interesse che conferma come il calciomercato Cagliari possa diventare centrale nei movimenti futuri legati ai portieri, con i nerazzurri attenti a preparare il post-Sommer con largo anticipo.

Caprile, cresciuto nel settore giovanile del Leeds e protagonista di un’ottima annata al Bari prima del passaggio all’Empoli, si è imposto rapidamente come titolare nel Cagliari allenato da Fabio Pisacane. La sua affidabilità tra i pali, unita a doti tecniche e caratteriali non comuni alla sua età, ha convinto tifosi e addetti ai lavori. La società sarda ha creduto in lui e i risultati stanno dando ragione alla dirigenza.

Nel contesto di un calciomercato Cagliari sempre attento a valorizzare i giovani, Caprile rappresenta un esempio perfetto: acquistato con lungimiranza, oggi è un asset che potrebbe generare un’importante plusvalenza. Tuttavia, il club rossoblù non ha intenzione di privarsene a breve termine. L’idea è quella di trattenere il portiere almeno fino a fine stagione, a meno che non arrivi un’offerta economicamente irrinunciabile.

Intanto, anche il Milan monitora la situazione con interesse. I rossoneri stanno valutando alternative in prospettiva, e Caprile, per rendimento e potenziale, risponde all’identikit ideale per un futuro tra i pali di San Siro.

Con il nome di Caprile che inizia a circolare con sempre maggiore insistenza tra le voci di mercato, il calciomercato Cagliari potrebbe diventare uno dei più osservati nell’estate 2026. Per il momento, il portiere resta concentrato sul campo, ma il suo futuro sembra già proiettato verso scenari di alto livello.