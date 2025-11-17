Caprile lascerà il Cagliari? Spunta fuori questa nuova indiscrezione. La situazione dei rossoblu

Caprile nel mirino dell’Inter: il portiere del Cagliari protagonista di un’interessante sfida di mercato

Il Calciomercato Cagliari potrebbe vivere uno degli sviluppi più interessanti nelle prossime sessioni di mercato, con Elia Caprile, portiere del Cagliari, al centro di voci che lo vedono nel mirino di alcuni dei più importanti club italiani, tra cui l’Inter.

Caprile, una promessa tra i pali

Elia Caprile, giovane portiere classe 2001, ha iniziato la stagione con il piede giusto, confermandosi uno dei portieri più promettenti della Serie A. Dopo aver collezionato ottime prestazioni con il Cagliari, il suo nome ha cominciato a rimbalzare nelle voci di mercato. Il portiere, riscattato dal Napoli per 8 milioni di euro, sta facendo crescere il suo valore di mercato e ha già attirato l’attenzione di squadre di vertice, con Inter e Milan che seguono da vicino il suo percorso.

La convocazione in nazionale e l’interesse delle big

Il suo rendimento in campionato non è passato inosservato. Caprile è stato recentemente convocato dalla nazionale italiana per gli impegni con Gattuso, un riconoscimento che certifica il suo stato di forma e il crescente apprezzamento per le sue qualità. La sua chiamata in azzurro rappresenta un’ulteriore conferma delle sue potenzialità, facendo lievitare ulteriormente il suo valore. In questa stagione, Caprile ha impressionato per la sua reattività, la solidità tra i pali e la capacità di gestire con sicurezza anche le situazioni più complicate.

Un obiettivo di mercato per l’Inter

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il giovane estremo difensore del Cagliari è ora nel radar di Inter e Milan, con i nerazzurri che potrebbero essere i principali interessati al suo acquisto. Sebbene Samir Handanović stia ancora dominando la scena a Milano, l’Inter potrebbe cercare una figura giovane e di prospettiva, per costruire un futuro solido tra i pali. Caprile, con il suo talento e la sua crescente esperienza, potrebbe rappresentare l’opportunità perfetta per i nerazzurri, soprattutto considerando che il suo valore di mercato è ora salito a circa 25 milioni di euro.

La concorrenza del Milan e la valutazione del Cagliari

Con il suo contratto con il Cagliari in scadenza, la valutazione del giocatore è destinata a salire. Il club sardo non ha intenzione di svendere Caprile, e il prezzo di 25 milioni di euro potrebbe essere un ostacolo per qualsiasi squadra interessata, ma ciò non ferma l’entusiasmo delle big di Serie A. La Lazio e il Milan sono anche alla ricerca di un nuovo portiere, e l’ingaggio di Caprile potrebbe essere una mossa molto interessante.

Il Calciomercato Cagliari sarà sicuramente influenzato da queste trattative, con il futuro di Elia Caprile che potrebbe diventare uno degli affari più seguiti nelle prossime finestre di mercato. Con il suo talento e la sua crescita costante, Caprile sembra destinato a lasciare un segno importante nella Serie A e, chissà, anche in Europa.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A