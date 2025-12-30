Calciomercato Cagliari, Caviglia vicino a firmare? La situazione attuale dei rossoblu per potenziare il centrocampo - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari, Caviglia vicino a firmare per i rossoblu? La situazione attuale

Il Calciomercato Cagliari entra in una fase decisiva con un’improvvisa accelerazione sul fronte centrocampo. La sessione invernale sta mettendo in evidenza le priorità della rosa rossoblù, soprattutto dopo l’infortunio di Michael Folorunsho, costretto a uno stop di almeno un mese. Un’assenza pesante che ha spinto la dirigenza sarda a intervenire con decisione sulla mediana, individuando in Hans Nicolussi Caviglia il profilo ideale per rinforzare il reparto.

Calciomercato Cagliari: emergenza a centrocampo

La necessità di aggiungere qualità e geometrie davanti alla difesa è diventata centrale nelle strategie del Calciomercato Cagliari. Nicolussi Caviglia, centrocampista tecnico cresciuto nel settore giovanile della Juventus, rappresenta una soluzione funzionale sia dal punto di vista tattico sia per prospettiva. Il giocatore è attualmente alla Fiorentina, ma con un minutaggio ridotto e una situazione contrattuale tutt’altro che semplice.

Una trattativa complessa da sbloccare

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’operazione è caratterizzata da diversi passaggi burocratici. Il centrocampista è legato ai viola tramite un prestito oneroso da un milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni dal Venezia, condizionato però al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali. Un vincolo che complica i piani del Calciomercato Cagliari, ma che non ha raffreddato l’interesse del club isolano.

Per sbloccare la trattativa sarà determinante il ruolo del nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici. L’idea è quella di far rientrare temporaneamente Nicolussi Caviglia al Venezia per poi definire un nuovo accordo con il Cagliari, aggirando così i paletti attuali.

Formula e prospettive dell’affare

Con metà stagione ormai alle spalle, le cifre dell’operazione verranno inevitabilmente rimodulate. Il Calciomercato Cagliari valuta un prestito con diritto o obbligo di riscatto, a condizioni più sostenibili rispetto a quelle estive. Dal canto suo, il giocatore ha già manifestato il proprio gradimento per la destinazione sarda, attratto dal progetto tecnico e dalla possibilità di ritrovare continuità.

Il Cagliari accelera, consapevole che questo innesto potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo della stagione.

