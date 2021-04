Calciomercato Cagliari, due club su Cragno: la situazione

Calciomercato Cagliari: Roma e Fiorentina hanno messo Alessio Cragno nel mirino in vista della prossima estate

Il calciomercato estivo sarà caratterizzato da un importante valzer dei portieri: molti club italiani intendono svecchiare o cambiare il proprio guardiano tra i pali e in questo giro potrebbe finirci pure Alessio Cragno.

Secondo La Gazzetta dello Sport, molto del futuro del portiere toscano dipenderà dalla eventuale salvezza del Cagliari. Il portiere dei sardi, come Silvestri, è nella lunga lista della Roma, ma piace molto pure alla Fiorentina. Proprio i viola dovranno decidere che cosa fare con Dragowski, che ha offerte dall’estero, mentre Lafont sta crescendo in fretta in prestito al Nantes, in Ligue 1.