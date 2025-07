Calciomercato Cagliari, Esposito si allontana? Occhio all'intrusione di quelle rivali. L'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari: Esposito nel mirino, concorrenza da Fiorentina e Bundesliga. La situazione attuale

Il Calciomercato Cagliari si accende attorno al nome di Sebastiano Esposito, giovane attaccante classe 2002 cresciuto nel vivaio dell’Inter. Dopo una stagione positiva all’Empoli, il talento nerazzurro è rientrato a Milano, ma il suo futuro appare ormai lontano da San Siro. L’Inter, infatti, ha deciso di cedere Esposito a titolo definitivo e ha fissato il prezzo del suo cartellino a 8 milioni di euro.

Nell’ultima stagione in Toscana, Esposito ha collezionato 37 presenze, realizzando 10 gol e 2 assist tra Serie A e Coppa Italia. Un rendimento solido, che lo ha reso uno dei protagonisti della storica semifinale raggiunta dall’Empoli in coppa nazionale. Tuttavia, la retrocessione del club toscano ha impedito l’esercizio del diritto di riscatto, fissato a 5 milioni, e l’attaccante è tornato alla base.

Nel contesto del Calciomercato Cagliari, il profilo di Esposito è uno dei più seguiti. Il club sardo, alla ricerca di rinforzi offensivi per affrontare la nuova stagione in Serie A, ha mostrato forte interesse per il giocatore. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Cagliari avrebbe presentato una proposta di prestito con diritto di riscatto, formula che però non convince l’Inter. La dirigenza nerazzurra, composta da Marotta, Ausilio e Baccin, preferisce una cessione immediata a titolo definitivo, per capitalizzare l’interesse crescente intorno al giovane talento.

Nel frattempo, anche Fiorentina e Borussia Monchengladbach si sono mosse per Esposito. Il club viola, in particolare, è pronto a investire gli 8 milioni richiesti, ma dovrà prima completare la cessione di Lucas Beltran. La società toscana ha già manifestato il desiderio di portare a Firenze sia Sebastiano sia suo fratello Pio, ma l’Inter ha concesso l’apertura solo per Sebastiano.

Il Calciomercato Cagliari dovrà quindi fare i conti con una concorrenza agguerrita, ma resta in corsa, soprattutto se dovesse presentare un’offerta più vicina alle condizioni imposte dai nerazzurri.

Il futuro di Sebastiano Esposito è tutto da scrivere, ma l’interesse del Cagliari rappresenta una pista concreta. Per il club rossoblù, potrebbe essere un colpo importante in ottica presente e futura, nel solco di una strategia che punta su giovani di qualità.