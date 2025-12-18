Calciomercato Cagliari, Angelozzi ha messo nel mirino un giocatore del Napoli per rinforzare la difesa: possibile via libera al prestito

Calciomercato Cagliari, occhi su Marianucci: rinforzo giovane per la difesa. Il centrale potrebbe lasciare il Napoli a gennaio. Le ultime

Il calciomercato del Cagliari entra nel vivo con largo anticipo rispetto all’apertura ufficiale della finestra invernale. La dirigenza rossoblù si sta muovendo con grande attenzione, con l’obiettivo di consegnare a Fabio Pisacane una rosa più profonda e competitiva in vista della seconda parte di stagione. Tra i reparti che potrebbero essere rinforzati c’è la difesa, dove il club sta valutando profili giovani e di prospettiva.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il calciomercato del Cagliari potrebbe intrecciarsi con quello del Napoli per quanto riguarda Luca Marianucci. Il difensore centrale classe 2004 è uno dei talenti più interessanti del panorama italiano e rappresenta un profilo in linea con la strategia del club sardo, da anni attento allo sviluppo dei giovani calciatori con ampi margini di crescita.

Marianucci è un centrale moderno, dotato di buona struttura fisica, senso della posizione e discreta qualità nell’impostazione dal basso. Caratteristiche che lo rendono un prospetto appetibile per diverse società, soprattutto per quelle alla ricerca di rinforzi a medio-lungo termine. Il giovane difensore è alla ricerca di continuità e minutaggio tra i professionisti, aspetti che al momento fatica a trovare, ma che potrebbe ottenere con un’esperienza in Sardegna.

Per questo motivo, il calciomercato del Cagliari sta valutando la possibilità di un prestito secco di sei mesi. Questa formula sarebbe particolarmente gradita anche al Napoli, intenzionato a valorizzare il proprio talento senza perdere il controllo del cartellino. Un’operazione che permetterebbe a Marianucci di crescere in un contesto competitivo e al tempo stesso al Cagliari di rafforzare la retroguardia senza investimenti onerosi.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La trattativa, però, non è priva di ostacoli. La concorrenza per Marianucci è infatti piuttosto agguerrita. Sul difensore azzurro ci sarebbero anche Cremonese, al momento considerata leggermente in vantaggio, oltre a Genoa e Torino, entrambe interessate a rinforzare il reparto arretrato con un profilo giovane e affidabile. Questo costringe il Cagliari a muoversi con decisione se vuole bruciare le rivali.

Con l’avvicinarsi di gennaio, il calciomercato del Cagliari entra in una fase cruciale. La pista che porta a Marianucci è concreta e resta una delle più seguite dalla dirigenza rossoblù. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il club riuscirà a chiudere l’operazione e regalare a Pisacane un rinforzo giovane e di prospettiva, fondamentale per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.