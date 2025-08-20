Calciomercato Cagliari, Mazzocchi nel mirino nonostante la grande concorrenza. Le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari: Mazzocchi nel mirino, duello col Pisa. La situazione attuale in casa rossoblu

Il Calciomercato Cagliari entra nel vivo con un nuovo obiettivo: Pasquale Mazzocchi, terzino attualmente in forza al Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, il Cagliari e il Pisa si contendono il difensore, dando il via a una vera e propria sfida di mercato per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Il futuro di Mazzocchi sembra dunque sempre più lontano da Napoli, e la Sardegna potrebbe rappresentare una nuova tappa della sua carriera.

Cagliari a caccia di rinforzi: Mazzocchi profilo ideale

Il Calciomercato Cagliari si sta concentrando sul rafforzamento della rosa, in particolare nel reparto difensivo. Mazzocchi rappresenta un profilo molto interessante per il club rossoblù: classe 1995, il terzino ha maturato esperienza in Serie A e può offrire solidità difensiva ma anche spinta in fase offensiva. La sua versatilità lo rende adatto a diversi moduli tattici, caratteristica che piace molto all’allenatore isolano, sempre alla ricerca di giocatori duttili.

L’arrivo di un calciatore con le sue caratteristiche sarebbe un colpo importante per il Calciomercato Cagliari, che mira a costruire una squadra più competitiva e pronta ad affrontare le sfide della nuova stagione. L’obiettivo del club è chiaro: non solo una salvezza tranquilla, ma un possibile piazzamento di prestigio nella parte sinistra della classifica.

Concorrenza del Pisa, ma il Cagliari resta favorito

Anche il Pisa ha messo gli occhi su Mazzocchi, vedendolo come un elemento chiave per rinforzare la fascia e aumentare la qualità complessiva della squadra. Tuttavia, il Cagliari sembra poter offrire un progetto tecnico più interessante e una vetrina più prestigiosa. L’esperienza in Serie A e la possibilità di giocare con continuità potrebbero convincere Mazzocchi a scegliere la Sardegna.

Calciomercato Cagliari: attesa per la decisione

La trattativa è ancora in fase di sviluppo, ma l’interesse concreto del Cagliari per Mazzocchi conferma l’ambizione della società in questa sessione di mercato. Toccherà al giocatore decidere quale progetto sposare, mentre il Napoli valuterà le offerte sul tavolo. Una cosa è certa: il Calciomercato Cagliari è tutt’altro che fermo, e la pista Mazzocchi potrebbe accendersi definitivamente nei prossimi giorni.