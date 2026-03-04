Calciomercato Cagliari, il piano è pronto: ecco chi è il primo obiettivo per giugno per i rossoblù

Calciomercato Cagliari: spunta già il primo obiettivo per la prossima estate: i dettagli e tutti gli aggiornamenti

Nonostante il Cagliari sia attualmente impegnato nella serrata lotta per la salvezza sotto la guida di Fabio Pisacane, la dirigenza rossoblù sta già muovendo i primi passi in ottica futura. L’obiettivo è farsi trovare pronti per la sessione estiva di calciomercato, bilanciando la concentrazione necessaria per il finale di stagione con una programmazione tecnica a lungo termine.

L’obiettivo di mercato: una mezzala mancina

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Nicolò Schira su X, il club sardo avrebbe individuato una priorità assoluta per rinforzare la rosa: l’innesto di una mezzala mancina. Questo profilo è considerato il tassello mancante per completare il centrocampo, offrendo nuove soluzioni tattiche e permettendo alla squadra di compiere un salto di qualità nel reparto mediano.

Qualità e strategia tattica

L’investimento su un centrocampista dai piedi fini non è casuale, ma risponde a una precisa esigenza del sistema di gioco di Pisacane. La ricerca di una figura capace di garantire equilibrio, creatività e sostanza dimostra la volontà del Cagliari di costruire una squadra più competitiva, capace di fare la differenza attraverso la qualità tecnica dei suoi interpreti principali.