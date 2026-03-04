Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calciomercato

Calciomercato Cagliari, il piano è pronto: ecco chi è il primo obiettivo per giugno per i rossoblù

Published

3 ore ago

on

By

Conferenza stampa Angelozzi e1751799255862

Calciomercato Cagliari: spunta già il primo obiettivo per la prossima estate: i dettagli e tutti gli aggiornamenti

Nonostante il Cagliari sia attualmente impegnato nella serrata lotta per la salvezza sotto la guida di Fabio Pisacane, la dirigenza rossoblù sta già muovendo i primi passi in ottica futura. L’obiettivo è farsi trovare pronti per la sessione estiva di calciomercato, bilanciando la concentrazione necessaria per il finale di stagione con una programmazione tecnica a lungo termine.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’obiettivo di mercato: una mezzala mancina

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Nicolò Schira su X, il club sardo avrebbe individuato una priorità assoluta per rinforzare la rosa: l’innesto di una mezzala mancina. Questo profilo è considerato il tassello mancante per completare il centrocampo, offrendo nuove soluzioni tattiche e permettendo alla squadra di compiere un salto di qualità nel reparto mediano.

Qualità e strategia tattica

L’investimento su un centrocampista dai piedi fini non è casuale, ma risponde a una precisa esigenza del sistema di gioco di Pisacane. La ricerca di una figura capace di garantire equilibrio, creatività e sostanza dimostra la volontà del Cagliari di costruire una squadra più competitiva, capace di fare la differenza attraverso la qualità tecnica dei suoi interpreti principali.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero6 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

WhatsApp Image 2026 03 04 at 12.39.01 WhatsApp Image 2026 03 04 at 12.39.01
Hanno Detto5 ore ago

Vaciago in esclusiva a Juventusnews24: «La Juve ha ritrovato un’anima agonistica, ha ritrovato l’orgoglio di difendere il proprio onore» – VIDEO

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha analizzato la Juventus attraversando passato, presente e prospettive future del club – VIDEO Nel...
Change privacy settings
×