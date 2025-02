Calciomercato Cagliari, addio José Palomino a fine stagione? Una squadra interessata al difensore ex Atalanta

Calciomercato Cagliari, interesse da un club che milita nel campionato argentino per Josè Palomino: ecco le ultime sul mercato rossoblu

Arrivato quest’estate in Sardegna, potrebbe presto finire l’avventura del difensore argentino Josè Luis Palomino. Autore di una rete quest’anno in Serie A, non sta trovando però troppo spazio nel calciomercato Cagliari e dalla sua terra madre stanno iniziando ad arrivare le prime offerte.

Pare infatti che il Talleres, società ubicata nella città di Cordoba, sta provando a convincere il calciatore classe 90′ a lasciare l’Italia dopo ben otto anni. Vedremo che decisione prenderà a fine contratto. La notizia viene riportata da TopMercato.