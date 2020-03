Calciomercato Cagliari, sogno Maksimovic per la difesa

Calciomercato Cagliari, si lavora per il futuro. Sogno Maksimovic per la difesa: l’alternativa è Cistana del Brescia

Parlare di calciomercato e di futuro è davvero complesso in questo momento, ma il Cagliari sta cercando di preparare al meglio la nuova stagione. I sardi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, stanno cercando di rifarsi il look in difesa.

Il sogno rimane Maksimovic del Napoli, un bel colpo in chiave futura. La dirigenza, però, ha anche l’alternativa: attenzione a Cistana del Brescia, buon elemento di prospettiva.