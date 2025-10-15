Calciomercato Cagliari, tutti vogliono Palestra. Chi è interessato all'esterno? - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari: Palestra incanta e accende le strategie future

Il Calciomercato Cagliari entra nel vivo anche grazie al rendimento sorprendente di Marco Palestra, uno dei talenti più in crescita della Serie A. L’esterno destro, arrivato in Sardegna in prestito dall’Atalanta, sta vivendo un inizio di stagione entusiasmante, impreziosito anche dalle ottime prestazioni con la maglia dell’Under 21. Le sue qualità stanno emergendo in maniera dirompente: corsa, visione di gioco, assist e una personalità in campo non comune per un giocatore della sua età.

Il rendimento del giovane laterale sta trasformando la sua esperienza al Cagliari in qualcosa di più di un semplice prestito: Palestra è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere rossoblù, e questo ha inevitabilmente acceso i riflettori del calciomercato Cagliari. La dirigenza isolana vorrebbe trattenerlo, ma il futuro del calciatore è legato anche alle strategie dell’Atalanta, club proprietario del suo cartellino.

A Bergamo, però, la concorrenza è serrata. Raoul Bellanova, già affermato in quel ruolo, limita lo spazio per Palestra nella rosa nerazzurra, mettendo la Dea davanti a un bivio. Difficile pensare che nella prossima stagione possano coesistere due profili così simili e promettenti nella stessa fascia. Ecco perché una permanenza a Cagliari potrebbe trasformarsi in una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

Ma il calciomercato è imprevedibile, e tra i club che osservano da vicino la crescita del classe 2005 c’è anche la Juventus. La Vecchia Signora, già interessata a Palestra in passato, potrebbe tentare un nuovo assalto, spinta dalla volontà di rinnovare le corsie laterali con profili giovani e di prospettiva. Tuttavia, l’Atalanta non è intenzionata a cedere facilmente il suo gioiello, e una trattativa con i bianconeri non sarebbe affatto semplice.

Per il Calciomercato Cagliari, la situazione di Marco Palestra rappresenta una variabile decisiva. Trattenere un talento del genere anche nella prossima stagione significherebbe garantire qualità e continuità a un progetto tecnico che punta sulla crescita dei giovani. Il club rossoblù monitora con attenzione ogni sviluppo, consapevole di avere in casa un calciatore destinato a far parlare di sé a lungo.

Il destino di Palestra è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: il suo nome sarà uno dei più chiacchierati del calciomercato Cagliari nei prossimi mesi.

