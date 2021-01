Alfred Duncan è quasi un giocatore del Cagliari: mancano solo i dettagli dopo le visite mediche sostenute questa mattina a Villa Stuart

Ormai è fatta: Alfred Duncan è pronto per iniziare la sua avventura al Cagliari. Il centrocampista in prestito dalla Fiorentina proseguirà la stagione con la maglia dei rossoblù. Questa mattina le visite mediche nella clinica romana di Villa Stuart, l’arrivo a Cagliari è previsto per stasera e già per domani il primo allenamento con la sua nuova squadra.

