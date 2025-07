Calciomercato Cagliari, colpo in attacco: arriva Borrelli! Contratto quadriennale: fissate le visite mediche per il neo acquisto

Il Cagliari rafforza il proprio reparto offensivo con un innesto di prospettiva: è ufficiale l’arrivo di Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000, che si legherà al club rossoblù con un contratto di quattro anni. La notizia, riportata da Gianluca Di Marzio, conferma la strategia della società sarda di puntare su giovani talenti in grado di crescere all’interno di un progetto tecnico ambizioso e a lungo termine.

Chi è Gennaro Borrelli: il nuovo volto dell’attacco rossoblù

Nato a Campobasso nel 2000, Gennaro Borrelli è una prima punta di 1,94 metri, dotata di grande fisicità e senso del gol. Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, ha maturato esperienza in Serie B e Serie C con le maglie di Cosenza, Juve Stabia, Frosinone e Brescia, mettendosi in mostra per la sua abilità nel gioco aereo e la capacità di finalizzare l’azione. Non è solo un centravanti d’area: Borrelli sa dialogare con i compagni e partecipare alla manovra offensiva, rendendosi utile anche nella costruzione del gioco.

Dettagli dell’accordo: visite mediche e firma imminente

Il contratto quadriennale siglato tra Borrelli e il Cagliari testimonia la fiducia del club nel potenziale del giocatore. Le visite mediche sono già state fissate per giovedì, ultimo passaggio prima della firma ufficiale. Una volta superati i test, l’attaccante diventerà a tutti gli effetti un nuovo elemento della rosa guidata da Davide Nicola, tecnico esperto noto per la sua capacità di valorizzare i giovani.

Obiettivi e prospettive: Borrelli al centro del progetto Cagliari

L’acquisto di Borrelli si inserisce nella strategia del Cagliari di costruire una squadra giovane, dinamica e competitiva. Il club isolano punta a integrare l’attaccante nel proprio sistema di gioco, offrendogli le condizioni ideali per crescere e affermarsi in Serie A. I tifosi rossoblù attendono con entusiasmo l’ufficialità, sperando che Borrelli possa portare freschezza, gol e nuove soluzioni offensive nella prossima stagione.