Calciomercato Cagliari: ufficiale la cessione di Pisacane al Lecce

Dopo 153 gare e 5 reti, Fabio Pisacane lascia il Cagliari e si trasferisce al Lecce a titolo definitivo. I comunicati dei club

Fabio Pisacane, dopo cinque anni e mezzo in rossoblù, saluta Cagliari per iniziare una nuova avventura al Lecce. Arriva l’ufficialità anche da parte dei club.

IL COMUNICATO DEL LECCE – «L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazione del calciatore Fabio Pisacane proveniente dal Cagliari Calcio. Il difensore, dopo aver ultimato questa mattina le visite mediche, questo pomeriggio sarà all’Acaya Golf Resort & SPA e sosterrà il primo allenamento in maglia giallorossa».

IL COMUNICATO DEI ROSSOBLÙ – «Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Fabio Pisacane che si trasferisce al Lecce a titolo definitivo. Nell’Isola dall’estate 2015, è stato subito protagonista in rossoblù, tra gli artefici della conquista del campionato cadetto. Perseveranza, lavoro e sacrificio: a 30 anni Fabio ha coronato così il sogno di arrivare a giocare in A, esordendo il 18 settembre 2016, in Cagliari-Atalanta 3-0. Una gioia accompagnata poi da un’altra soddisfazione, il primo gol nella massima serie: una rete speciale, che ha consentito al Cagliari di battere il Milan per 2-1 proprio in occasione dell’ultima gara ufficiale ospitata dallo stadio Sant’Elia. Esempio di grande professionalità e dedizione, Pisacane si è fatto apprezzare non solo come calciatore, ma anche per le sue qualità umane. Lascia la Sardegna dopo 153 gare e 5 reti. Il Club lo ringrazia per quanto dato alla causa rossoblù in queste cinque stagioni e mezzo di battaglie combattute assieme e gli augura le migliori soddisfazioni per il continuo della sua carriera».

Buona fortuna Pisadog!