Calciomercato Cagliari, Juve in pressing per Palestra. Ostacoli già a gennaio? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari: il futuro di Palestra infiamma il mercato, Juve e big europee alla finestra

Il nome di Marco Palestra è sempre più al centro delle cronache legate al Calciomercato Cagliari, grazie a un inizio di stagione da protagonista assoluto. Il giovane esterno, in prestito dall’Atalanta, sta brillando in Sardegna e ha recentemente confermato il suo valore anche con la maglia dell’Under 21, attirando l’attenzione dei top club italiani e non solo.

La crescita esponenziale di Palestra non è passata inosservata. Al Cagliari, il classe 2005 ha mostrato maturità, qualità tecniche e grande personalità, diventando in poco tempo una pedina importante per la squadra. Le sue incursioni sulla fascia e la capacità di servire assist con continuità hanno contribuito a farne uno dei giovani più promettenti della Serie A. Inevitabilmente, attorno a lui si stanno moltiplicando le voci di mercato.

In ottica Calciomercato Cagliari, la situazione è delicata: Palestra è in prestito secco dall’Atalanta, che ora si ritrova davanti a un bivio. Da una parte c’è la possibilità di riportarlo a Bergamo e valorizzarlo ulteriormente, magari cedendo altri giocatori nel ruolo; dall’altra, c’è la forte concorrenza interna, con Raoul Bellanova già titolare. Tenere entrambi sembra complicato, e questo apre scenari importanti anche per il Cagliari.

La società rossoblù spera di poter trattenere il giocatore almeno per un’altra stagione, ma sa che sarà difficile. Le sue prestazioni hanno infatti attirato anche l’attenzione della Juventus, che già in passato aveva provato a strapparlo all’Atalanta. I bianconeri sarebbero pronti a tornare all’assalto, con un progetto sportivo che potrebbe sedurre il giovane talento. Tuttavia, la Dea sembra intenzionata a non svendere il proprio gioiello, consapevole di avere tra le mani un giocatore dal grande potenziale e con una valutazione in crescita.

Il Calciomercato Cagliari, dunque, si accende attorno al nome di Palestra, che rischia di diventare uno dei pezzi pregiati della prossima sessione estiva. Resta da capire se l’Atalanta deciderà di puntare su di lui, se il Cagliari proverà un nuovo affondo per trattenerlo, o se la Juventus riuscirà a inserirsi in modo decisivo.

Una cosa è certa: Marco Palestra è destinato a far parlare di sé, e nel panorama del calcio italiano, il suo nome sarà uno dei più caldi nei prossimi mesi.

