Calciomercato Chelsea: il club ha già speso una fortuna, ma ora vuole altri due colpi pazzeschi. La strategia: prima una maxi-operazione in uscita con Sterling e Chilwell, poi l’assalto a due talenti

Calciomercato Chelsea: il club ha già speso molto, ma vuole altri due colpi. La strategia: prima una maxi-operazione in uscita e poi…

I campioni del mondo sono tornati al lavoro. A 21 giorni di distanza dalla notte magica in cui hanno demolito il PSG conquistando il Mondiale per Club, il Chelsea di Enzo Maresca ha iniziato ieri la sua preparazione pre-campionato. Nessuna parata trionfale per le strade di Londra, solo poche settimane di vacanza e subito di nuovo in campo a Cobham. La fame dei Blues, d’altronde, non si è placata con il trionfo iridato: il mercato del club continua a essere aggressivo e ambizioso, con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte.



La dirigenza ha infatti definito l’ottavo acquisto di un’estate faraonica: dal’Ajax è arrivato il giovanissimo difensore olandese Jorrel Hato, pagato 44 milioni di euro, un’operazione che porta la spesa totale del club vicina ai 300 milioni. Ma non è finita qui. Come riportato da Sky Sports, il Chelsea sarebbe in trattativa per un doppio colpo sensazionale: Xavi Simons del RB Leipzig e Alejandro Garnacho del Manchester United. Due talenti purissimi per completare un reparto offensivo già stellare. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, però, la priorità del club è ora sfoltire la rosa prima di chiudere queste operazioni, una politica assolutamente necessaria che deve iniziare al più presto per offrire al tecnico un parco giocatori giusto e non mastodontico.



Dopo aver sistemato le situazioni di João Félix e altri, sono almeno nove i giocatori sulla lista dei partenti. Tra questi spiccano nomi eccellenti come Raheem Sterling e Ben Chilwell, oltre a Disasi, Broja e Chukwuemeka. Mercoledì i tifosi potranno celebrare i loro campioni a Stamford Bridge, in una festa che servirà anche a presentare i nuovi acquisti. Ma la sensazione è che, da qui alla fine del mercato, la rosa del Chelsea sia destinata a cambiare ancora volto, per diventare una vera e propria superpotenza del calcio europeo.