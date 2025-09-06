Calciomercato Chelsea: nel mirino un nome per rinforzare l’attacco! Di chi si tratta

Calciomercato Chelsea: nel mirino un grande nome per rinforzare il reparto avanzato! Ecco di chi si tratta

Nonostante la sessione estiva di calciomercato si sia chiusa da poche settimane, il Chelsea guarda già al futuro. La dirigenza dei Blues, fedele alla strategia aggressiva adottata nelle ultime stagioni, sta pianificando nuovi colpi in vista della prossima finestra di trasferimenti.

Durante l’estate, il club londinese ha già investito pesantemente sul reparto offensivo, assicurandosi talenti di prospettiva e giocatori già affermati: Jamie Gittens, ala inglese classe 2004 proveniente dal Borussia Dortmund; Alejandro Garnacho, esterno argentino del 2004 in arrivo dal Manchester United; Estevão Willian, prodigio brasiliano del Palmeiras; e Joao Pedro, attaccante brasiliano classe 2001 prelevato dal Brighton durante il Mondiale per Club.

Eppure, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Chelsea non ha alcuna intenzione di fermarsi. In cima alla lista dei desideri c’è Morgan Rogers, trequartista e ala sinistra dell’Aston Villa, nato nel 2002. Giocatore duttile e dotato di grande tecnica, Rogers si è imposto come pedina fondamentale nello scacchiere di Unai Emery, allenatore spagnolo noto per la sua capacità di valorizzare giovani talenti e costruire squadre competitive.

L’Aston Villa, consapevole dell’importanza del proprio gioiello, avrebbe fissato una valutazione di circa 100 milioni di sterline per lasciarlo partire. Una cifra che testimonia il valore del calciatore e la volontà del club di non privarsene facilmente.

Rogers è approdato a Birmingham nel gennaio 2024 dal Middlesbrough e, nonostante fosse alla sua prima esperienza in Premier League, si è ambientato rapidamente. La scorsa stagione è stata per lui quella della consacrazione: 54 presenze complessive, arricchite da 14 gol e 16 assist tra campionato e coppe. Numeri che lo collocano tra i giovani più interessanti del panorama inglese e che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di top club come il Chelsea.

Con un reparto offensivo già ricco di talento, l’eventuale arrivo di Rogers rappresenterebbe un ulteriore salto di qualità per la squadra di Stamford Bridge, che punta a tornare stabilmente ai vertici della Premier League e a competere per la Champions League.