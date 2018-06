Wesley Lazio, nome nuovo per l’attacco biancoceleste: proposto al direttore sportivo Igli Tare il gigante di proprietà Club Bruges, ecco i dettagli

Wesley Moraes Ferreira da Silva, ecco l’ultimo nome accostato alla Lazio. L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela che il direttore sportivo Igli Tare è stato contattato dall’entourage del calciatore del Club Bruges, reduce da un’ottima stagione: 11 reti in 38 presenze con la formazione di Jupiler Pro League, un classe 1996 di prospettiva che piace già a diversi club. Un gigante alto 191 centimetri che potrebbe stuzzicare Simone Inzagh…

Come sottolineato dal quotidiano, Wesley è stato scovato nell’estate 2016 in Slovacchia, nel Trencin, ed è in scadenza di contratto 30 giugno 2021. Studio e valutazioni in corso per la dirigenza biancoceleste, che sta monitorando anche altri profili da affiancare Ciro Immobile: da Jonathan Bamba del Saint-Etienne a Emiliano Sala del Nantes, passando per Lucas Perez dell’Arsenal.