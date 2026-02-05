Calciomercato Como, baby colpo per Fabregas: ufficiale il nuovo acquisto dall’Empoli! Il comunicato e tutti i dettagli

Calciomercato Como, è stato ufficializzato il nuovo colpo per Cesc Fabregas proveniente dall’Empoli. Il comunicato e i dettagli

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Como ha ufficializzato l’arrivo del classe 2008 Alessio Baralla dall’Empoli. Questo il comunicato con tutti i dettagli.

COMUNICATO – «Como 1907 è lieto di presentare l’ingaggio, in prestito con obbligo di riscatto, del promettente centrocampista italiano Alessio Baralla dall’Empoli. Il classe 2008, che soli pochi mesi fa ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali U17 in Qatar insieme al suo nuovo compagno di squadra Cristiano De Paoli, rappresenta alla perfezione la volontà del club di arricchire il proprio settore giovanile con giovani talenti italiani emergenti.

Sempre con De Paoli, Baralla ha disputato anche l’Europeo Under 17 nel 2025, andando in gol nella semifinale contro il Portogallo. Negli ultimi mesi il centrocampista, oltre che conquistare la chiamata della Nazionale Under 18, ha anche collezionato convocazioni con la Prima Squadra dell’Empoli in Serie B e Coppa Italia, oltre che totalizzare dieci presenze con la formazione Primavera della squadra toscana in Primavera 2.

“Alessio è un giovane talento con tantissimo potenziale. Pensiamo che incarni alla perfezione ciò che stiamo cercando al Como 1907, è un giocatore molto forte tecnicamente e con grande intelligenza. Lo stavamo monitorando da tempo e lo abbiamo anche osservato di persona al Mondiale Under 17 in Qatar dello scorso novembre. Gli diamo il nostro più sentito benvenuto nella famiglia del Como 1907”, ha commentato Osian Roberts, Head of Development del Como 1907.

Questo il commento di Alessio Baralla sul suo arrivo sulle rive del Lago di Como: “Sono molto orgoglioso di essere arrivato qui a Como e non vedo l’ora di indossare questa maglia. Arrivo in un gruppo di ragazzi molto forte e mi metterò a disposizione con tutto me stesso per aiutare la squadra, migliorare e raggiungere i nostri obiettivi».