Calciomercato Como: Guerra, agente di Da Cunha: «Mercato? È felice qui, ma se ci saranno richieste...»

Calciomercato Como: le dichiarazioni di Guerra, agente di Da Cunha

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Frederic Guerra, agente di Lucas Da Cunha ha parlato sul futuro del suo assistito che tanto bene ha fatto in questa stagione a Como, incuriosendo alcune squadre.

CLUB INTERESSATI – «Sì, ho visto sulla stampa che il Presidente ha parlato di molti club. Per quanto mi riguarda, non ho ricevuto richieste riguardo a Lucas, anche perché i club sanno che ha rinnovato. Quello che posso dire ad oggi è che si trova molto bene a Como, è molto felice. Non abbiamo assolutamente affrontato l’argomento della prossima stagione, visto che ha rinnovato il suo contratto a gennaio e, al momento, non è un tema attuale. Quindi, se ci saranno richieste a giugno, sarà in quel momento che mi farò delle domande e che ci faremo delle domande insieme a Lucas».

PESEREBBE L’ADDIO DI FABREGAS – «Con 25 anni di esperienza, ho vissuto molte situazioni di questo genere. Fabregas ha contribuito alla crescita di Luca, formando un nuovo giocatore. Questo è stato molto benefico per lui. È vero che vanno molto d’accordo. Tuttavia, il calcio ci insegna spesso che ognuno finisce per seguire il proprio percorso. Penso che l’allenatore mancherebbe a Luca, ma saprebbe adattarsi ad un nuovo tecnico, se dovesse accadere. Per ora, rimane solo una speculazione più che fatti concreti. Aspettiamo l’ultima partita, le sue vacanze e una ripresa con il Como all’orizzonte».