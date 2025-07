Calciomercato Como, non tramonta la pista Kuhn: ultimo tentativo, già pronta l’alternativa

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Como, con l’obiettivo Liel Abada Kuhn dal Celtic per rinforzare l’attacco. I dettagli

Il Como non ha intenzione di fermarsi sul mercato. Dopo l’arrivo ufficiale di Baturina e le trattative avanzate per Alvaro Morata, il club lariano continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Cesc Fabregas. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società effettuerà nella giornata di oggi un ultimo tentativo per Liel Abada Kuhn, esterno offensivo tedesco attualmente in forza al Celtic. Il giocatore piace molto allo staff tecnico del Como, che lo considera perfetto per interpretare il ruolo di ala nel sistema offensivo voluto da Fabregas. Tuttavia, la trattativa con il club scozzese non si è rivelata semplice, e nonostante la volontà del Como di chiudere positivamente, le difficoltà legate all’operazione potrebbero spingere i lombardi a virare su un’alternativa concreta: Ernest Addai dell’AZ Alkmaar.

Come riportato da Di Marzio, nel caso in cui non si riuscisse a sbloccare la situazione con Kuhn, Addai è pronto a diventare il nuovo colpo del Como. Il giovane esterno ghanese è atteso in Italia già nelle prossime ore: visiterà la città e le strutture del club prima di dare il via libera definitivo al trasferimento. Il profilo di Addai, classe 2002, piace per dinamismo, velocità e capacità di saltare l’uomo, tutte caratteristiche fondamentali per il tipo di calcio che Fàbregas intende proporre in Serie A. L’interesse per Kuhn, però, non si esaurirebbe del tutto nemmeno in caso di arrivo di Addai. Il Como, infatti, potrebbe tornare alla carica più avanti, a mercato inoltrato, se dovessero crearsi le condizioni giuste per chiudere l’affare in tempi diversi. In ogni caso, l’ambizione del progetto comasco è chiara: costruire una squadra competitiva per affrontare al meglio la seconda stagione in Serie A. E la dirigenza, con Fabregas in prima linea, continua a lavorare per portare in riva al lago talenti di livello internazionale.