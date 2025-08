Calciomercato Como: si sblocca Morata. Decisiva la mossa di Suwarso col Galatasaray, scende in campo il presidente lariano

L’attesa di Alvaro Morata sta per finire. L’attaccante spagnolo è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Como, dopo giorni di intense trattative per sbloccare la sua complessa situazione con il Galatasaray. La volontà del giocatore di tornare in Italia è stata decisiva e il club lariano ha sferrato il colpo decisivo per superare lo stallo con la società turca.

La volontà di Morata e la chiamata di Fabregas

La scelta di Alvaro Morata di lasciare il Galatasaray dopo soli sei mesi è definitiva. Come appreso dalla nostra redazione, a convincere il centravanti è stata una telefonata con il suo grande amico ed ex compagno di nazionale, Cesc Fabregas, oggi allenatore del Como. Il tecnico gli ha esposto il progetto ambizioso del club, corroborato da una campagna acquisti di alto livello, convincendolo a sposare la causa lariana per ritrovare la felicità nel calcio. Lo riporta calciomercato.com.

La mossa del Como: 3 milioni per sbloccare lo stallo

Il principale ostacolo all’operazione era la ferma opposizione del Galatasaray. Il club turco, infastidito dalla scelta del giocatore, ha eretto un muro, forte anche di una questione economica: deve ancora versare 6 milioni di euro al Milan per il prestito annuale. Ora, però, il Como è sceso in campo con la mossa decisiva: il presidente Suwarso è pronto a versare 3 milioni di euro direttamente nelle casse del Galatasaray per indennizzarli e ottenere il via libera definitivo.

Accordo totale con il Milan: i dettagli dell’operazione

Mentre si lavora per convincere il Galatasaray, il Como ha già definito tutto con il club proprietario del cartellino, il Milan. L’accordo tra le due società è totale per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 9 milioni di euro. L’offerta di 3 milioni al club turco è dunque l’ultimo tassello per completare il mosaico. Suwarso e Fabregas hanno alzato il pressing e la sensazione è che la trattativa sia destinata a un lieto fine nel giro di pochi giorni, con Morata pronto a diventare il leader del nuovo, ambizioso Como.