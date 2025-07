Calciomercato Como, arriverà Alvaro Morata? Ecco la situazione della trattativa (che non riguarda solo i lombardi) - Calcio News 24

Calciomercato Como: Morata resta in stand-by, il Galatasaray prova l’inserimento. La situazione attuale

Il Calciomercato Como ruota attorno a un nome di grande spessore internazionale: Álvaro Morata. L’attaccante spagnolo è da settimane al centro delle attenzioni del club lariano, che sogna di portarlo in Serie A per arricchire la rosa in vista della nuova stagione. Tuttavia, la trattativa non si è ancora sbloccata e il futuro dell’ex Juventus resta avvolto nell’incertezza.

Come riportato da Luca Marchetti su Tuttomercatoweb, la situazione è ancora in fase di stallo. Uno degli ostacoli principali riguarda la necessaria risoluzione contrattuale tra Morata e l’Atlético Madrid, club con cui il giocatore è legato fino al 2026. In parallelo, è previsto un nuovo incontro tra l’agente del calciatore e la dirigenza del Milan, che in passato ha manifestato un certo interesse ma che ora resta defilata.

Nel frattempo, si è inserito anche il Galatasaray, che ha approfittato della sua presenza a Milano per intavolare un dialogo diretto con l’entourage dell’attaccante. Il club turco è alla ricerca di un nome di prestigio per rinforzare il reparto offensivo e potrebbe approfittare della fase di stallo tra Morata e il Como per tentare il sorpasso.

Il Calciomercato Como, però, non ha perso fiducia. La società lariana continua a lavorare sottotraccia, consapevole che la chiave per sbloccare l’operazione potrebbe essere proprio la volontà del giocatore, che gradirebbe un ritorno in Italia e un ruolo centrale in un progetto ambizioso come quello del Como.

Con un mercato ancora lungo e pieno di incognite, il Como resta vigile e determinato. Morata rappresenta il colpo da copertina per un Calciomercato Como che punta in alto, e che vuole dimostrare di poter attrarre anche profili di caratura internazionale.

Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi: molto dipenderà dalla situazione con l’Atlético e dalle mosse dei club concorrenti. Ma il Como, per ora, resta alla finestra con fiducia e pazienza.