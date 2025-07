Calciomercato Como, per il ruolo di centravanti si pensa anche a Piccoli. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Como: occhi puntati su Roberto Piccoli in attesa di sviluppi su Morata

Il calciomercato Como continua a sorprendere con nuovi scenari. Dopo settimane di trattative e rumors, il club lariano ha messo nel mirino un nome interessante per il proprio reparto offensivo: Roberto Piccoli. L’attaccante, riscattato dal Cagliari al termine della scorsa stagione, potrebbe diventare una pedina chiave per la neopromossa in Serie A.

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, l’interesse del Como per Piccoli è reale e concreto, ma fortemente condizionato dall’esito della trattativa per Álvaro Morata. L’attaccante spagnolo resta la priorità per la società lombarda, che sogna il colpo di mercato di altissimo profilo. Tuttavia, i costi elevati e la concorrenza internazionale rendono l’operazione difficile. Ecco perché Piccoli rappresenta un’alternativa credibile e di qualità.

Il progetto tecnico del Como per l’attacco è chiaro: inserire un giocatore in grado di dare fisicità, profondità e movimento. Caratteristiche che Piccoli ha già dimostrato di possedere, unendo grinta, senso del gol e spirito di sacrificio. Il suo profilo si adatta perfettamente alle richieste dell’allenatore, che cerca una punta in grado di reggere il peso dell’attacco e di lavorare per la squadra.

Il calciomercato Como sta seguendo una strategia precisa: grandi ambizioni, ma anche realismo. L’interesse per Morata dimostra la volontà del club di puntare in alto, ma la presenza di un piano B come Piccoli indica un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla coerenza tecnica.

Nel frattempo, la concorrenza non manca. Dall’Inghilterra, infatti, il West Ham continua a monitorare da vicino la situazione di Piccoli. Il club londinese è alla ricerca di rinforzi per l’attacco e vede nel giovane italiano un’opportunità interessante. Tuttavia, il Como potrebbe giocare la carta della Serie A e della continuità, offrendo a Piccoli un ambiente familiare e un ruolo da protagonista.

Il Cagliari, proprietario del cartellino, osserva con attenzione. La società sarda valuterà attentamente ogni offerta, sia in termini economici che progettuali. Con Como e West Ham pronte a contenderselo, il futuro di Piccoli è ancora tutto da scrivere.

Il calciomercato del Como, dunque, entra nel vivo: tra sogni internazionali e opportunità italiane, il club lariano si muove con ambizione e strategia.