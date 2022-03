Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Cagliari, due idee per la porta se parte Cragno. Le ultime sulle possibili operazioni in entrata dei sardi

Il Cagliari vuole tutelarsi in caso in estate una big facesse un’offerta irrinunciabile per Alessio Cragnoche sta tornando protagonista nella disperata corsa alla salvezza dei rossoblù.

Come riporta mondoudinese.com il Cagliari avrebbe messo gli occhi sul portiere dello Spezia Ivan Provedel che in questa stagione tanto bene sta facendo nella squadra di Thiago Motta e che andrà in scadenza di contratto. Un altro nome interessante potrebbe essere quello di Emil Audero che alla Sampdoria ha perso il posto da titolare e non ha intenzione di fare il secondo.