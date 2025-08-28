Calciomercato Cremonese: Nicola punta Mattia Felici del Cagliari, le ultimissime in casa rossoblù

Con il calciomercato ormai agli sgoccioli, continuano i movimenti in entrata e uscita per molte squadre di Serie A e Serie B. Tra le operazioni più calde figura quella che riguarda Mattia Felici, esterno offensivo classe 2001, in forza al Cagliari. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il giovane talento romano è finito nel mirino della Cremonese, neopromossa in Serie A e determinata a rinforzare il proprio reparto offensivo.

Cremonese in pressing per Felici

Il club grigiorosso, guidato dal tecnico Davide Nicola, allenatore con esperienza in più piazze italiane, crede che Felici possa garantire velocità, imprevedibilità e profondità sulle corsie laterali. Reduce da una stagione positiva al Cagliari, il 23enne sembrava destinato a giocarsi le proprie carte in Serie A con i sardi, allenati da Fabio Pisacane, ex difensore e bandiera rossoblù ora alla prima esperienza da allenatore in massima serie. Tuttavia, il suo minutaggio appare incerto a causa dell’elevata concorrenza nel reparto.

Strategia della Cremonese

La Cremonese mira a costruire una rosa competitiva con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. L’inserimento di Felici andrebbe a completare il pacchetto esterni, offrendo al giocatore maggiore continuità di impiego e possibilità di crescita. La società lombarda è pronta ad affondare il colpo nelle ultime ore di mercato.

Cagliari: riflessioni in corso

La dirigenza rossoblù sta valutando con attenzione la situazione. Da un lato, Felici rappresenta un profilo giovane e in pieno sviluppo; dall’altro, un trasferimento – verosimilmente in prestito – potrebbe essere utile per consentirgli di maturare ulteriore esperienza e liberare spazio in rosa.

Ore decisive per il futuro del giocatore

La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni. Non si escludono altre offerte, ma la Cremonese resta in pole position. Per Felici, il bivio è chiaro: restare in Sardegna rischiando di trovare poco spazio, o accettare una nuova avventura con la prospettiva di un ruolo da protagonista.

Con il mercato in dirittura d’arrivo, le prossime ore potrebbero essere determinanti per il futuro del giovane esterno e per gli equilibri offensivi di entrambe le squadre.