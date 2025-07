Calciomercato Cremonese, si punta su Maleh per potenziare il centrocampo. La mossa dei grigiorossi - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: interesse per un centrocampista del Lecce. In casa grigiorossa si punta a trattare

Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo, e uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza grigiorossa è quello di un centrocampista del Lecce. Si tratta di un giocatore che attualmente è fermo ai box a causa di un infortunio, motivo per cui non è stato convocato per il raduno precampionato dei giallorossi, prima della partenza per il ritiro di Bressanone. Insieme a lui, anche Marchwinsky e Jean sono alle prese con il recupero fisico.

Nonostante lo stop temporaneo, il calciatore ha già attirato l’interesse di alcune società di Serie A, e tra queste spicca proprio la Cremonese di Davide Nicola. L’indiscrezione è stata lanciata da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, che ha confermato l’interesse concreto del club lombardo per il giovane centrocampista.

L’operazione potrebbe rappresentare un colpo interessante per il centrocampo grigiorosso, che ha bisogno di rinforzi in vista della nuova stagione. Il profilo individuato dalla Cremonese è quello di un giocatore giovane ma già abituato ai ritmi della Serie A, con buona visione di gioco e capacità di adattamento tattico. Elementi che corrispondono perfettamente a quanto il tecnico Davide Nicola cerca per completare la sua rosa.

Nel contesto del Calciomercato Cremonese, questa possibile operazione rientra in una strategia chiara: puntare su giocatori con margini di crescita e motivati a rilanciarsi dopo un periodo complicato, come può essere un infortunio. Il club, infatti, ha già dimostrato in passato di saper valorizzare calciatori giovani, offrendo loro spazio e continuità.

Il dialogo tra Lecce e calciomercato Cremonese è solo all’inizio, ma i presupposti per un possibile accordo ci sono. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche del centrocampista, che dovrà prima completare il suo percorso di recupero. Solo allora si potrà eventualmente parlare di cifre e formule per il trasferimento, che potrebbe avvenire a titolo temporaneo con opzione di riscatto.

In ogni caso, il nome del centrocampista del Lecce resta uno dei più caldi per il Calciomercato Cremonese, che continua a muoversi con attenzione per costruire una rosa competitiva e ambiziosa, pronta a lottare per traguardi importanti nella prossima stagione.