Calciomercato Cremonese, non solo Marianucci per la difesa: idea Okoli dal Leicester, ma le Foxies alzano il muro per riportare in Italia il giocatore

Calciomercato Cremonese, non solo Marianucci per la difesa: idea Okoli dal Leicester, ma è difficile! Le Foxies alzano il muro sul suo ritorno in Italia

L’inizio di stagione della Cremonese è stato decisamente sorprendente. Nonostante una leggera flessione nei risultati, con la vittoria che manca dallo scorso 7 dicembre, il cammino dei grigiorossi resta più che positivo. La squadra occupa infatti il 12° posto in Serie A con 21 punti in 17 giornate, un bottino che consente di guardare con fiducia alla corsa salvezza.

Proprio per consolidare quanto di buono costruito fin qui, la dirigenza lombarda si è già messa al lavoro sul mercato invernale, con l’obiettivo di fornire al tecnico Davide Nicola nuovi tasselli utili a rendere più solido l’assetto della squadra nella seconda parte di stagione.

La priorità è chiara: serve un difensore centrale da inserire nel terzetto attualmente composto da Baschirotto, Terracciano e Bianchetti, per aumentare affidabilità ed esperienza nel reparto arretrato. In questo senso, come raccontato da Sky Sport, nei giorni scorsi la Cremonese ha provato a sondare più di una pista suggestiva.

Mentre resta viva la pista, che porta a Luca Marianucci, centrale classe 2004, di proprietà del Napoli, acquistato in estate dagli azzurri dall’Empoli, ma che finora ha trovato pochissimo spazio e per il quale il club partenopeo sta valutando seriamente un prestito che possa garantire al giovane difensore continuità e minutaggio; la formazione lombarda ha valutato anche l’idea di un grande ritorno in Italia, in Serie A e a Cremona.

I grigiorossi hanno infatti chiesto informazioni al Leicester City per riportare allo stadio Zini Caleb Okoli, difensore italiano già passato dalla Lombardia, anche in maglia nerazzurra dell’Atalanta. La risposta delle Foxes, attualmente dodicesime in Championship, è stata però netta: no alla cessione a gennaio. Il club inglese considera Okoli un elemento centrale del proprio progetto e non intende privarsene nella sessione invernale.

Entrambe le idee per la Cremonese rappresenterebbero una soluzione ideale: un contesto competitivo, ma al tempo stesso adatto alla crescita di un profilo giovane, con la possibilità di ritagliarsi un ruolo importante nella lotta salvezza. Ma visto il muro alzato dalla società inglese, solo le prossime settimane faranno capire se Marianucci potrà diventare il rinforzo giusto per la difesa grigiorossa e per il progetto di Davide Nicola o la formazione lombarda dovrà sondare nuove strade.