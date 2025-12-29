Cagliari su Marianucci, ma la Cremonese spinge forte: contatti continui e intesa sempre più vicina per il centrale del Napoli. Le ultime

Marianucci Cagliari, la Cremonese accelera e prova il sorpasso: passi avanti concreti per il difensore, tutti gli aggiornamenti

Il mercato di riparazione entra nel vivo e le strategie difensive dei club iniziano a incrociarsi in modo inatteso. La trattativa che avrebbe dovuto portare Luca Marianucci ai rossoblù si è improvvisamente complicata: il giovane centrale del Napoli sembra ora molto più vicino a un’altra destinazione.

L’inserimento della Cremonese: asse caldo Manna‑Giacchetta

Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, nelle ultime ore la Cremonese ha effettuato un sorpasso deciso. Il club lombardo è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato e sta provando a bruciare la concorrenza degli isolani.

Il punto chiave sarebbe il dialogo serrato tra Simone Giacchetta e Giovanni Manna: i due dirigenti avrebbero discusso i dettagli di un trasferimento in prestito semestrale, soluzione ideale per garantire a Marianucci continuità e minuti.

Trattativa avanzata: i rossoblù costretti a cambiare piani

Per la società sarda si tratta di un colpo di scena che obbliga a rivedere le strategie. Marianucci era stato individuato come il profilo giusto per dare nuova linfa alla difesa, ma la Cremonese sta accelerando con decisione verso la chiusura.

Le sensazioni filtrate parlano di una trattativa in stato molto avanzato: tra il club grigiorosso e il Napoli sarebbe già stata trovata un’intesa sia sul piano tecnico sia su quello economico.

