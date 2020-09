Calciomercato Crotone: in arrivo Rispoli dal Lecce, i dettagli

Calciomercato Crotone: nuovo colpo in entrata per il Crotone di Stroppa. È in arrivo Andrea Rispoli dal Lecce

Il Crotone è alla ricerca di uomini d’esperienza per affrontare il ritorno in Serie A e dopo aver chiuso per Luca Cigarini è a un passo anche da Andrea Rispoli dal Lecce.

Come riporta Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi i direttori sportivi di Lecce e Crotone, Corvino e Ursino, dovrebbero sistemare gli ultimi dettagli e permettere così al terzino destro di approdare al club rossoblù.