Calciomercato estero: Donnarumma il rinnovo non arriva! Il portiere può lasciare il Psg. Quattro club in corsa

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è sempre più incerto. Il portiere italiano, reduce dalla vittoria in Champions League con il Paris Saint-Germain, potrebbe presto diventare uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ci sono stati passi avanti nel rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2026. Una situazione che comincia a preoccupare il PSG e ad attirare l’attenzione dei grandi club europei.

Con due anni di contratto ancora in essere ma senza accordo per il prolungamento, il rischio di una cessione anticipata diventa concreto. Donnarumma è ancora giovane ma già esperto, e la sua permanenza a Parigi non è più così scontata.

Juve e big d’Europa in corsa per Donnarumma

Tra i club interessati spicca la Juventus, alla ricerca di un portiere di livello internazionale per il dopo-Szczesny. Il nuovo progetto bianconero potrebbe ripartire proprio da un grande colpo in porta, e Donnarumma rappresenterebbe l’occasione ideale, anche per motivi di nazionalità e impatto mediatico.

Ma la concorrenza è fortissima. Sul portiere della Nazionale italiana ci sono anche Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City. I Blancos lo valutano come possibile erede di Courtois, mentre i bavaresi cercano un successore a lungo termine per Neuer. Guardiola, invece, potrebbe inserirlo nella rotazione dei portieri, vista l’instabilità tra Ederson e Ortega.

PSG riflette: cessione o rinnovo?

Il PSG si trova ora a un bivio: rinnovare il contratto di Donnarumma alle sue condizioni oppure valutare un’eventuale cessione milionaria già nell’estate 2025, evitando il rischio di perderlo a prezzo ribassato l’anno successivo.

I prossimi mesi saranno decisivi per chiarire il futuro dell’ex Milan. Intanto, il calciomercato portieri si infiamma: Donnarumma è il primo nome sulla lista dei grandi club europei.