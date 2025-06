Calciomercato estero, l’Arsenal cerca il colpo da novanta in attacco e si inserisce nella corsa per Gyokeres! Questa l’offerta

Calciomercato estero, l’Arsenal cerca il colpo in attacco e si inserisce per Gyokeres! Questa l’offerta

L’Arsenal è pronto a fare sul serio in vista della nuova stagione. Dopo aver sfiorato per due anni consecutivi la conquista della Premier League, il club londinese punta in alto e vuole rinforzare l’attacco con un colpo di livello internazionale. Il nome cerchiato in rosso da Mikel Arteta è quello di Viktor Gyokeres, centravanti svedese dello Sporting Lisbona, reduce da una stagione a dir poco straordinaria.

Offerta da 46,8 milioni di sterline per Gyokeres

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, l’Arsenal avrebbe presentato una prima offerta ufficiale da 46,8 milioni di sterline (circa 55 milioni di euro), a cui si aggiungerebbero 8,5 milioni di sterline in bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Resta ora da capire se lo Sporting Lisbona accetterà la proposta o tenterà di trattenerlo per una cifra superiore, considerando anche la clausola rescissoria del giocatore, fissata a oltre 80 milioni di euro.

Numeri da capogiro per Gyokeres nella stagione 2024/25

Il profilo di Gyokeres è tra i più richiesti d’Europa. Su di lui, oltre allo United, anche la corte della Juventus che però deve prima vendere Vlahovic per incassare un tesoretto che potrebbe convincere i portoghesi.

L’attaccante svedese ha numeri spaventosi ed ha chiuso la stagione con 54 gol in 52 partite tra campionato e coppe, dimostrando una capacità realizzativa fuori dal comune. In Liga Portugal, il dato è ancora più impressionante: 39 gol in 33 presenze, numeri da vero top player che lo hanno fatto competere per la scarpa d’oro pur avendo un malus nel coefficente nazionale più basso rispetto a Mbappé.

Arteta vuole il colpo per la Premier

Mikel Arteta vede in Gyokeres il profilo ideale per completare il reparto offensivo e dare all’Arsenal quella spinta decisiva per tornare a vincere la Premier League, assente in bacheca dal 2004. I Gunners vogliono chiudere presto l’affare per iniziare la stagione con una rosa già completa e competitiva su tutti i fronti.