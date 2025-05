Calciomercato estero, Atletico Madrid pronto per chiudere Baena. Investimento importante per il centrocampista del Villarreal

L’Atlético Madrid è sempre più vicino a mettere a segno un grande colpo di mercato in vista della stagione 2025/2026. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, i Colchoneros avrebbero raggiunto un accordo preliminare con il Villarreal per l’acquisto di Álex Baena, talentuoso centrocampista spagnolo classe 2001.

Il trasferimento dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 55 milioni di euro, con le parti ormai molto vicine alla definizione degli ultimi dettagli. Baena, autore di una stagione brillante con il Villarreal, ha attirato l’interesse di diversi club, anche al di fuori dell’Europa.

Su di lui, infatti, si erano mossi anche alcuni club dell’Arabia Saudita, pronti a mettere sul piatto offerte economicamente molto vantaggiose. Tuttavia, il giocatore ha manifestato una chiara preferenza per rimanere in Spagna, ritenendo l’Atlético Madrid la destinazione ideale per continuare la sua crescita e competere ad alti livelli in Liga e Champions League.

L’eventuale arrivo di Baena rappresenterebbe un innesto di qualità e freschezza per il centrocampo di Diego Simeone, che ha espresso più volte il desiderio di ringiovanire e rinnovare il reparto con profili tecnici e dinamici. Con una visione di gioco raffinata, grande intelligenza tattica e capacità di inserimento, Baena si profila come un elemento chiave nel progetto di rinnovamento dell’Atlético.

L’accordo potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, con l’Atlético Madrid pronto a battere la concorrenza internazionale e assicurarsi uno dei giovani talenti più promettenti del calcio spagnolo. Un colpo che conferma le ambizioni del club madrileno per tornare a competere stabilmente ai vertici della Liga.