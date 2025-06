Calciomercato estero, il Barcellona fiuta il colpo a parametro zero: aperti i contatti con gli agenti di un ex Arsenal

Calciomercato estero, il Barcellona fiuta il colpo a parametro zero: aperti i contatti con Thomas Partey

Si prepara al grande colpo a centrocampo il Barcellona che nelle ultime ore sta puntando sempre più insistentemente su Thomas Partey, in scadenza di contratto con l’Arsenal a fine giugno.

Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, i blaugrana hanno già avviato i contatti con l’entourage del centrocampista ghanese per un trasferimento a parametro zero che lo riporterebbe in Liga dopo l’esperienza all’Atletico Madrid.

Le lente trattative per il rinnovo, nonostante le chiare volontà di trattenere il giocatore classe 1993 di Mikel Arteta espresse pubblicamente favoriscono il suo addio, con Thomas Partey che avrebbe attirato anche l’interesse proprio dell’Atletico Madrid oltre che di alcuni club sauditi.

Ma è il Barça che al momento appare in vantaggio avendo già mosso i primi passi concreti sul giocatore, arrivato a Londra nel 2020 per 45 milioni di sterline. Thomas Partey ha vissuto stagioni altalenanti per via degli infortuni, ma quando in forma si è confermato un elemento chiave per l’equilibrio dei Gunners, collezionando 35 presenze nell’ultima stagione e contribuendo alla corsa al titolo.

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, è un estimatore del mediano ex Atletico Madrid, ritenuto un’opportunità perfetta per rinforzare il reparto senza gravare sulle finanze del club, ancora vincolate dai vari paletti finanziari di Liga e Uefa.

Partey, comunque, sembrerebbe voler restare a Londra per motivi familiari. Il giocatore è appena diventato padre e si è ben ambientato in città, ma non è disposto ad accettare una riduzione significativa dello stipendio, consapevole che si tratta dell’ultimo contratto importante della sua carriera.