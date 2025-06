Calciomercato estero, il Barcellona pronto a rifarsi il look. Deco: «Faremo 2, 3 o 4 acquisti. Luis Diaz e Rashford? Ecco la situaizone»

Calciomercato estero, il Barcellona pronto a rifarsi il look. Le parole del ds Deco sulle voci di mercato che accostano Diaz e Rashford ai blaugrana

Alla BBC il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha rilasciato una intervista per parlare dei piani del club blaugrana in vista del futuro.

L’occasione è stata utile anche per intervenire sulle voci di mercato che vedono il club catalano interessato agli acquisti di Luis Diaz e Marcus Rashford. Le dichiarazioni del ds.

DIAZ E RASHFORD – «Certo che sono due buoni giocatori, ma dal momento che hanno contratti con i loro club, non credo sia giusto parlarne. Ma se decidessimo di entrare nel mercato, ci sarebbero abbastanza giocatori interessati. Secondo me non abbiamo bisogno di fare molto quest’estate. Non venderemo i nostri giocatori migliori. Cresceremo con molti degli stessi giocatori di questa stagione. Faremo due, tre o quattro acquisti, ma non ci precipiteremo sul mercato come matti».

RISULTATI SUL MERCATO – «Quando parlo con gli agenti, tutti i giocatori vogliono venire o restare. L’immagine del club è ancora buona. Il nostro stile di calcio fa sì che i giocatori vogliano venire. La prossima stagione non sarà facile. So che il Real Madrid ha giocatori di alto livello. È una squadra davvero forte, ma anche l’Atlético Madrid è molto forte».

RINNOVO YAMAL – «Tutti impazziscono quando vedono Lamine giocare a calcio. Vieni allo stadio per lui. È un giocatore speciale e ha voluto restare perché crede nel nostro progetto. Ora riceve anche uno stipendio migliore. Diventerà uno dei migliori giocatori al mondo».

YAMAL – «Dobbiamo rispettarlo come giocatore, ma non dimentichiamo che ha 17 anni. Non dovremmo paragonarlo a Lionel Messi, ma Lamine può fare la storia in termini di qualità, proprio come Leo. Cerchiamo anche di non lasciargli fare tutto, perché a volte gli sponsor e la gente vogliono la sua maglietta o il suo tempo. Non possiamo controllare tutto, ma la gente vede la sua magia, dentro e fuori dal campo. Vogliono qualcosa da lui e noi dobbiamo aiutarlo a ottenerla».