Calciomercato estero, il Barcellona prova a convincere Szczesny: pronto il rinnovo di un anno. Addio di ter Stegen?

Calciomercato estero, il Barcellona prova a convincere Szczesny. Pronto il rinnovo di un anno, ter Stegen può lasciare

Durerà ancora una stagione la carriera di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ex Juve, infatti, ha fatto sapere al Barcellona e ad Hansi Flick, dopo un incontro, che è pronto a rinnovare il suo contratto.

Da definire non restano che i dettagli con Szczesny che è pronto a firmare con l’ipotesi di un’opzione di altri 12 mesi.

Il Barcellona ha deciso diverse settimane fa e tutto faceva presagire che non ci sarebbero stati problemi con la permanenza di Szczesny, nonostante i possibili consulti con la moglie per la decisione da prendere su eventuale ritiro o prolungamento.

Szczesny comporrà dunque, ancora per un anno, la coppia di portieri con ter Stegen, salvo una cessione del tedesco, su cui cominciano ad esserci dubbi per quanto riguarda la condizione fisica dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per gran parte della stagione e che aveva portato i blaugrana a puntare sul portiere polacco. Nel mirino nel Barca in caso di addio, Joan Garcia, estremo difensore dell’Espanyol.

Szczesny ha avuto un ruolo determinante per tutta la stagione blaugrana, determinante in Champions e in campionato, e mostrando sicurezza nonostante gli azzardi difensivi dovuti alla linea alta che hanno messo in difficoltà Inaki Pena, prossimo certamente all’addio visto il contratto in scadenza nel 2026.