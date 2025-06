Calciomercato estero, il Bayer Leverkusen pesca in Premier. Ten Hag mette nel mirino McAtee per il dopo Wirtz

Calciomercato estero, il Bayer Leverkusen pesca in Premier e mette nel mirino McAtee per il dopo Wirtz

Dopo una stagione di transizione con il ritorno al successo del Bayern Monaco, il Bayer Leverkusen prepara importanti cambiamenti per la stagione 2025/26. Con Erik Ten Hag nuovo allenatore sostituto di Xabi Alonso, nuovo allenatore del Real Madrid, il club tedesco punta a rafforzare la rosa per tornare a puntare al titolo in Bundesliga.

Tra i nomi seguiti dalla dirigenza rossonera, emerge quello di James McAtee, talento classe 2002 del Manchester City, trequartista hce nelle idee tattiche potrebbe andare a sopperire alla mancanza di Wirtz, ceduto dalle Aspirine al Liverpool in questi giorni.

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, infatti, il Bayer Leverkusen starebbe valutando l’ingaggio di James McAtee, trequartista cresciuto nel settore giovanile del City e già ben noto a Ten Hag, che lo ha affrontato più volte nei derby di Manchester durante la sua esperienza allo United. Il centrocampista offensivo è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio inglese, dotato di visione di gioco, dribbling e ottima capacità di inserimento.

Numeri e crescita sotto Guardiola

Nella stagione 2024/25, McAtee ha accumulato 27 presenze ufficiali tra Premier League, Champions League, FA Cup, EFL Cup e Community Shield, per un totale di 936 minuti giocati e 7 gol segnati. Un bottino interessante per un giocatore ancora in piena fase di crescita, che ha avuto modo di apprendere i principi del calcio propositivo di Pep Guardiola.

Un colpo di qualità e prospettiva per il Bayer

L’eventuale arrivo di McAtee al Bayer Leverkusen rappresenterebbe un colpo in ottica futura ma anche immediata. Con l’impronta tattica di Ten Hag, che ama lavorare con giovani talenti offensivi, il centrocampista inglese potrebbe trovare spazio e responsabilità in un contesto ideale per la sua evoluzione.

Il calciomercato del Bayer 2025 si apre dunque con una pista intrigante: James McAtee potrebbe diventare il nuovo faro del centrocampo rossonero.