Calciomercato estero, Brozovic già stanco dell’Arabia. Pronto il ritorno in Europa, un club sogna il colpo

Calciomercato estero, Brozovic già stanco dell’Arabia. Pronto il ritorno in Europa, il Trabzonspor sogna

Potrebbe essersi già conclusa l’avventura in Arabia Saudita di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato sogna il ritorno in Europa e secondo quanto raccontato dal Fanatik, il Trabzonspor starebbe trattando con l’Al Nassr per il trasferimento del trentaduenne ex Inter.

Lontana dai livelli di Galatasaray e Fenerbache nella lotta al titolo, il club turco punta a rafforzare la rosa per avvicinarsi già dalla prossima stagione, per farlo, serviranno giocatori di spessore e il nome dell’ex Inter è il primo della lista.

I contatti tra le due parti sarebbero stati avviati da molto tempo e negli ultimi giorni sarebbero iniziate anche le trattative con l’Al Nassr per il Trabzonspor. Il club saudita chiede cinque milioni di euro, ma il vero ostacolo resta l’elevato stipendio del giocatore, che ha un contratto valido per un altro anno e guadagna circa 15 milioni di euro a stagione.

Brozović è arrivato all’Al Nassr dall’Inter all’inizio del 2023 per poco meno di 16 milioni di euro e ha giocato 84 partite, segnando sette gol e fornendo 18 assist, ma non ha mai vinto un trofeo nella squadra capitanata da Cristiano Ronaldo, un altro che potrebbe fare le valigie e lasciare la società di Riyadh.