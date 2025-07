Calciomercato estero, Duran lascia l’Arabia Saudita dopo soli 6 mesi! Pronto il trasferimento al John Duran

Il Fenerbahçe piazza un colpo di spessore per il proprio reparto offensivo: John Durán è pronto a vestire la maglia gialloblù. L’attaccante colombiano, classe 2003, arriva in Turchia con la formula del prestito dall’Al-Nassr. Secondo quanto riportato da RMC Sport, l’operazione prevede un ingaggio da circa 10 milioni di euro netti a stagione, cifra interamente coperta dal club di Istanbul.

Durán è già in viaggio verso la Turchia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Fenerbahçe per la prossima stagione. Considerato uno dei giovani attaccanti più promettenti del panorama internazionale, il colombiano ha iniziato la sua ascesa in Europa con l’Aston Villa, dove ha realizzato 12 gol in 29 presenze in Premier League. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l’interesse di diverse big europee.

Nel gennaio 2025, a sorpresa, Durán ha scelto l’Arabia Saudita, accettando l’offerta milionaria dell’Al-Nassr. Anche in Saudi Pro League ha confermato il suo talento, mettendo a segno 12 reti in appena 18 presenze, dimostrando di essere un attaccante efficace in ogni contesto tattico e competitivo.

Il suo ritorno in Europa, a pochi mesi dal trasferimento saudita, rappresenta una nuova sfida e una grande opportunità. Il Fenerbahçe, ora guidato da José Mourinho, accoglie Durán in un momento chiave della sua ricostruzione offensiva. Il tecnico portoghese, soprannominato “The Special One” e alla guida di un progetto ambizioso, ha individuato nel colombiano il profilo ideale per rinnovare il reparto dopo l’addio di Edin Džeko, passato alla Fiorentina.

Durán andrà così a comporre una nuova coppia d’attacco con Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino ex Siviglia, anch’egli arrivato in estate. Con un mix di gioventù, potenza e tecnica, il Fenerbahçe punta ora a tornare protagonista in Turchia e nelle competizioni europee.