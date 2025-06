Calciomercato estero, futuro di Donnarumma? Parla Enzo Raiola: «Ritorno in Italia? Lo escludo, al Psg sta bene»

Calciomercato estero, futuro di Donnarumma? Le dichiarazioni dell’agente del portiere italiano Enzo Raiola

Le dichiarazioni di Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, pronto a smentire le voci di un possibile ritorno in Italia del portiere del Paris Saint-Germain, neo campione d’Europa.

Ai microfoni di Stile Tv, l’agente ha commentato così le voci: «Al momento non c’è nessuna porta aperta in Italia e non credo neanche sia il momento di ritornare. Al Psg si trova bene, ci sono alcune situazioni contrattuali da definire, ma escludo qualsiasi ritorno di Donnarumma, almeno nel breve termine».

LUIS ENRIQUE E PSG – «È un ottimo allenatore, ma questo già lo sapevamo, è a livello umano che credo abbia fatto la differenza. Lui è molto vicino ai ragazzi, ha fatto di tutto per far sentire i ragazzi a proprio agio, lavora su ogni giocatore. Il suo metodo è diverso perché più si giocava e più faceva riposare la squadra. Dopo una gara vinta, concede 2 giorni di riposo e la cosa inusuale è far stare i ragazzi a casa anche nel giorno della partita. Nella giornata tipo, i ragazzi facevano colazione al centro sportivo, poi andavano a casa dalla famiglia e si ritrovano alle 18 per la partita».

ITALIA – «Dopo un campionato così lungo e una Champions League intensa, i giocatori avevano bisogno di vacanza e invece tra allenamenti di Nazionale e partite importantissime non è facile riposare. È vero che i calendari sono ristretti, ma giocare partite così importanti a fine stagione non fa bene agli atleti, è pesante. Purtroppo la prima gara con l’Italia non è andata benissimo, ma la prossima partita si deve vincere. Ieri sera ho sentito Donnarumma ed era concentrato e determinato: vuole vincere la prossima gara per poi rimandare tutto a settembre. Però, questo pessimismo non fa bene, è vero che il risultato non è positivo, ma il calcio è bello perché si può ribaltare ogni situazione. Sicuramente i ragazzi daranno il massimo».