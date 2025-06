Calciomercato estero, possibile ritorno in Europa di Giroud. Il Los Angeles FC pensa a Muller per sostituirlo

Calciomercato estero, possibile ritorno in Europa di Giroud. Il Los Angeles FC pensa a Muller

Inizia una nuova era per il Los Angeles FC, reduce da un triennio importante sotto la guida di Steven Cherundolo, che ha ufficialmente lasciato la panchina del club statunitense. L’addio dell’allenatore segna l’avvio di un processo di rinnovamento, a partire dalla ricerca di un nuovo tecnico e, soprattutto, di un riferimento offensivo per la stagione MLS.

Sul fronte attaccanti, la situazione rimane ancora fluida. Una delle poche certezze riguarda la partenza di Olivier Giroud, che, secondo fonti attendibili tra cui Fabrizio Romano, è ormai vicinissimo al ritorno in Francia, con un imminente approdo al Lille. Dopo una sola stagione negli Stati Uniti, l’ex Milan avrebbe deciso di chiudere la parentesi americana per tornare nel proprio paese.

Questa scelta apre un vuoto importante nel reparto offensivo del LAFC, che ora è alla ricerca di un nome di spessore internazionale in grado di raccogliere l’eredità dell’attaccante francese. In questo contesto, la suggestione Thomas Muller sta prendendo quota. Secondo quanto riportato da Footboom, il campione tedesco sarebbe vicino alla chiusura della sua lunghissima avventura con il Bayern Monaco e starebbe valutando seriamente l’ipotesi di chiudere la carriera in MLS.

Lo stesso Muller, nelle ultime settimane, ha lasciato intendere che un’esperienza negli Stati Uniti non sarebbe da escludere, sottolineando la sua apertura a nuove sfide lontano dall’Europa. Il Los Angeles FC, forte del proprio progetto ambizioso e di una piazza sempre più attrattiva, potrebbe rappresentare la destinazione ideale per un profilo come il suo.

La trattativa è ancora in fase embrionale, ma l’interesse è concreto. Solo il tempo dirà se Thomas Muller scriverà il suo prossimo capitolo calcistico proprio a Los Angeles.